Атака России по Украине 29 декабря: зачем Путин тратит ракеты на Киев и при чем здесь месть за Рождество

Киев пережил одну из самых мощных атак России, коварно наносившую удары по гражданским объектам города почти пять часов подряд.

Над столицей было сбито более трех десятков воздушных целей. По информации КГВА, противник применил для атаки по Киеву баражирующие боеприпасы типа "Shahed", крылатые ракеты Х-22/Х-32, баллистические ракеты С-300, крылатые ракеты Х-101/Х555, аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинджал".

Чего достиг Путин этим ударом

В результате атаки взрывы прогремели в четырех районах столицы – Подольском, Шевченковском, Святошинском и Дарницком. Повреждены жилые дома, автомобили, складские помещения. Пострадали в результате ракетного удара 30 человек, 9 человек погибли.

Ликвидация последствий ракетного удара врага по Киеву/фото ГСЧС Киева

Россия нанесла удары именно по гражданским объектам. Во второй раз за время войны пострадала станция метро "Лукьяновская". Враг попал в недостроенный бизнес-центр рядом с ней, но, несмотря на внешние повреждения, станция уже возобновила свою работу.

Из-за вражеской атаки вспыхнул пожар в одном из складских помещений в Подольском районе. Из-за сильного задымления ухудшилось состояние воздуха, жителям даже было рекомендовано ограничить пребывание на улице.

По информации КМВА, объекты по электроснабжению и водоснабжению не пострадали, также не получили повреждений объекты по теплоснабжению и газоснабжению.

Устрашение и психологическое давление

Военный эксперт Игорь Романенко считает, что ракетный удар по Украине – это, прежде всего, морально-психологическое влияние врага на гражданское население. А от нанесения ударов по Киеву россияне получают особое удовольствие.

"Нанося удар по столице, враг действует наугад – если не удалось попасть по намеченной цели, то он потирает руки от того, что ракета попала в жилой дом или рядом с метро. Им это в радость. Я думаю, что сегодняшняя атака не была специальным. испытанием работы нашей ПВО. Это был мощный и жестокий удар с одним желанием — посеять как можно больше страха, горя и паники среди киевлян, поскольку, по мнению врага, Киев — это центр принятия решений. У них одна цель – морально и психологически давить на киевлян и кичиться этими "успехами" по российскому телевидению", — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг).

Ликвидация последствий ракетного удара в Киеве/фото ГСЧС

Месть за Рождество

По мнению военного эксперта, россияне хотят нанести Киеву вред именно перед Новым годом, чтобы очернить этот праздник страхом и кровью.

"Перед Рождеством – Путин и его приспешники совершил атаку дронами на Киев. Для чего, какая цель? Их раздражает, что большое количество украинцев отказались от Рождества 7 января и решили праздновать по новому календарю – 25 декабря. А это для них бунт! Это отказ от их кагебистской православной церкви. Поэтому они нанесли удар шахедами по Киеву накануне праздника, ради мести. Думаю, что и под Новый год нужно быть готовым к очередной атаке враг", — говорит Игорь Романенко.

Осторожнее с информацией о прилетах

Эксперт отмечает, что враг очень тщательно готовится к каждой воздушной атаке, анализирует все результаты уже нанесенных ранее ударов.

"Перед нанесением каждого воздушного удара, враг проводит тщательную разведку. Они анализируют, что именно работало по их ракетам или дронам, пытаются выяснить информацию о расположении наших систем ПВО, чтобы создать безопасные маршруты для своих ракет. Также узнают о состоянии объектов, где уже было попадание.Поэтому нужно быть очень осторожными и не давать этой информации врагу, размещая фото и видео последствий ударов в социальных сетях. Ведь это фактически исходные данные для последующих ударов", — добавляет Игорь Романенко.

Почему случаются повторные попадания

Также эксперт не исключает, что повторный ракетный удар возле столичной станции метро "Лукьяновская" мог быть, к сожалению, наводкой. Ведь рядом находится завод "Артем", который в советское время был задействован в оборонной промышленности по производству ракет. С начала войны россияне уже в четвертый раз наносят ракетные удары рядом с заводом.

"По военным объектам враг работает опираясь на данные своей разведки. Они используют данные полученные от своей агентуры, которая у них, к сожалению, есть. У них особое внимание к крупным предприятиям. Причем несмотря на наши заявления, что предприятие годами стоит заброшенным. Но враг все проверяет, используя агентуру. Или просматривает спутниковые снимки и если видит возле какого-то объекта подозрительное скопление автомобилей – наносит удар. Вспомните, как был нанесен удар по 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде – заметили скопление авто и нанесли удар. Поэтому все интересующие врага объекты проверяются его агентурой. Полученные снимки и видео анализируются, а затем принимается решение по определению дальнейших целей на следующий ракетный удар", — объясняет Игорь Романенко.

Станции метро "Лукьяновская" снова пострадала от вражеских ракет/фото КГГА

Мощность ударов будет нарастать

Мы поинтересовались у военного эксперта, будут ли нанесены по Киеву удары еще более мощные, чем тот, что город пережил 29 декабря.

"Эскалация ударов будет зависеть от возможностей противника. А такая возможность у России, к сожалению, есть. Они ставят себе амбициозные задачи. Только послушайте, что заявляет высшее руководство России – захватить новые города и чуть ли не всю левобережную Украину! Конечно, эти заявления пустые, но чтобы хоть как-то их подкрепить, они наносят массированные ракетные удары по Киеву, чтобы показать своему обществу их мощь. Нам нужно выстоять в этом противостоянии, а для этого постоянно усиливать нашу ПВО и не только в столице – это единственная возможность уберечь города и людей", — отмечает Игорь Романенко.

Не жалеют миллиарды на ракеты

Говорят, что сегодняшняя массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов. Игорь Романенко уверяет, что его совсем не удивляют такие цифры, потому что у РФ накоплены миллиарды от продажи нефти и газа.

"Путину совсем не жалко выбрасывать на ветер миллионы долларов в виде напрасно потраченных ракет. Путин четко знает чего он хочет. Звериными атаками на украинские города он хочет добиться так называемого перемирия на уже захваченных украинских территориях. Но это совсем не значит, что он остановит войну. Ему нужно время, чтобы восстановиться, закрепиться на захваченных территориях, провести там псевдовыборы и продолжить агрессию. Поэтому Путин спешит, потому что наши западные партнеры могут наконец-то переосмыслить ситуацию и оказать нам мощную военную помощь, а тогда война будет продолжена и, скорее всего, не в пользу российского диктатора. Он хорошо понимает этот риск, потому и совершает ракетные удары", — заключает Игорь Романенко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что будут новые атаки Путина на Киев: эксперт рассказал, когда ждать ударов и что может стать целью.

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