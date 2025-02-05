Атака россиян на съемочную группу ТСН: как все было и в каком состоянии раненый оператор

За 10 месяцев вокруг Волчанска и в самом разрушенном городе на севере Харьковщины украинские воины уничтожили уже не одну полноценную бригаду оккупантов. В последнее время 70% от общего количества противостояний – это поражение разного типа беспилотниками. Причем с обеих сторон.

Вместе с экипажем украинских ударных беспилотников 57-й отдельной мотопехотной бригады на позиции под Волчанск выехала и съемочная группа ТСН. Во время съемки журналистов атаковал вражеский дрон и оператор ТСН Павел Бориско получил ранения. Пришлось провести срочную эвакуацию в медицинский стабпункт.

Все детали – в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного

"По дороге к украинским позициям на Волчанском направлении ТСН спрашивала наших сопровождающих о дальнобойности вражеских дронов. Конечно, даже не представляя, что с одним из них придется столкнуться в ближайшие часы", – отмечает Александр Моторный.

Украинские военные пытаются противодействовать вражеским дронам с помощью карабина. Но здесь есть одно – беспилотник надо подпустить близко. А еще дорогу к позициям россияне дистанционно минируют противопехотными минами.

Военный показывает карабин

"Это дистанционное минирование! Они забрасывают квадраты полностью! Подходы все, повестью минируют", – говорит военный.

Сильный туман, этим утром вынужденно отсрочил еще и первые вылеты украинских FPV на Волчанск. Из-за тумана вражеская артиллерия активно не стреляет. Обычно, свои первые борта, рассказывают пилоты 57-й мотопехотной, они готовят еще на рассвете. И случается, за световой день стартуют чуть ли не по полсотни раз. Сейчас рашистская техника в город совсем не заезжает. В памяти оккупантов, очевидно, еще свежи воспоминания о недавней попытке огромной колонной заехать в Волчанск.

"У нас был массированный штурм - очень большой штурм. На Волчанск у нас зашло 17 единиц техники. И 90% из них – сожженные там стоят уже! Это все отработал наш батальон", – говорит „Локи“, снаряжающий экипажа FPV дрона 57 ОМПБр.

Окрестности Волчанская

Туман московиты обычно используют для своих пехотных атак. Как только начал развеиваться туман и разведчики заметили оккупантов – "Тигрик" взял в руки пульт от дрона. Московиты выгнали в поле своих копателей, вероятно как приманку – включив мощный РЭБ. При заходе на цель, наш дрон потерял управление. На площадку для старта за считанные минуты – "Локи" подготовил и установил следующий борт. Вражеский FPV в тот момент, вероятно находился в секторе на дежурстве. В момент удара у стартовой позиции находились один из членов экипажа, который готовил украинскую птичку к вылету и оператор нашей съемочной группы, Павел Бориско, который снимал подготовку дрона к полету. Оба получили множественные ранения.

"Это были очень сложные несколько десятков минут после удара вражеского дрона. Но боевые медики, несмотря на угрозу повторного удара, добрались до точки эвакуации максимально быстро! Еще минут через 20 оба раненых были на смотровых столах в стабпункте. Автомобили скорой в то время уже выехали за ранеными из Харькова", – отмечает Александр Моторный.

Украинские военные готовят дрон к вылету

"С каждой минутой мне становится лучше, благодаря нашим военным, которые быстро приехали – эвакуировали, благодаря военным, которые на стабике помогли мне, ну и благодаря нашим медикам, которые меня быстро забрали. И потом уже привезли сюда – в больницу", – говорит Павло

Ближе к вечеру Павел был прооперирован в Харькове. Медики заверили: состояние нашего коллеги стабильное. Угрозы жизни нет. Он, непременно должен полностью поправиться.

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