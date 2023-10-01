Атака "Шахедами" и обстрелы Украины: все, что известно об ударах и последствиях

В течение ночи российские захватчики выпустили по Украине около 30 ударных БПЛА "Shahed-131/136".

Российские войска устроили очередную атаку дронами-камикадзе Shahed 131/136 по Украине в ночь на 1 октября. Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной уничтожены 16 вражеских беспилотников.

Во время ночной атаки оккупантов под ударом "Шахедов" были южные регионы. В частности, Одесская и Николаевская области.

Все, что известно о ночной атаке по Украине – читайте на ТСН.ua.

Атака дронами по Черкасской области

Оккупанты массированно атаковала Черкасскую область дронами – враг попал в промышленный объект в Умани. В результате атаки возникли пожары на складских помещениях, где хранилось зерно.

Предварительно пострадал один человек.

Ликвидация последствий удара по Умани

Ликвидация последствий удара по Умани

Ликвидация последствий удара по Умани

В Кривом Роге есть разрушение

В Кривом Роге есть попадания по гражданской инфраструктуре. После атаки дронами возник пожар – спасатели огонь локализовали.

"Ночью враг атаковал Кривой Рог беспилотниками. Один уничтожили защитники из АвК (авиационного командования — ред.) "Восток". Но, к сожалению, произошли и попадания по гражданской инфраструктуре. Есть разрушения. Возник пожар — спасатели огонь локализовали... обошлось... без погибших и пострадавших", — сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Новости 8:00 за 1 октября: Украина пережила очередную ночь террора! Последствия массированной атаки"

Оккупанты ударили ракетами С-300 по Харькову

Ночью оккупанты атаковали Харьков зенитными ракетами С-300. Зафиксированы "прилеты" трех ракет по территории гражданского предприятия, произошел пожар. Информация о последствиях удара уточняется.

Оккупанты ночью обстреляли Николаевщину

В ночь на 1 октября в Снигиревке Николаевской области произошли два взрыва во время воздушной тревоги.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, Россия нанесла удар беспилотником "Шахед" по Снигиревской громаде Николаевской области и попала в складское помещение сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших в результате атаки нет.

Кроме того, в Николаевском районе 30 сентября примерно в 23:46 были зафиксированы вражеские артиллерийские обстрелы. Под атакой была Очаковская громада. Пострадавших нет.

РФ сбросила на Херсонщину 10 авиабомб

В ночь на 1 октября россияне сбросили на территорию Херсонской области 10 авиабомб. Также ночью в Станиславе из-за обстрелов пострадали четыре человека. Предварительно еще один человек находится под завалами.

Кроме этого, после обстрелов на окраине Херсона исчез свет.

Читайте также: