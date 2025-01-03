Атака "Шахедов" по Киевщине: все, что известно о разрушениях и пострадавших

В Броварском районе во время ночной вражеской атаки дронов погиб водитель грузовика, ему было 26 лет. В Фастовском районе пострадала 23-летняя девушка — у нее ранение в живот, за ее жизнь борются врачи.

Еще трое пострадавших, в том числе 16-летний парень, в Белоцерковском районе. Там в результате падения обломков "Шахеда" пострадали почти два десятка домов.

Репортаж оттуда – корреспондента ТСН Ивана Воробьева. Выбитые стекла в домах, изуродованные заборы, обломки и оборванные провода на дороге. Почти половина зданий на этой улице в центре Белой Церкви подверглись различным повреждениям.

Атака "Шахедов" по Киевщине/Скриншот по видео ТСН



"Шахеды" атаковали Белую Церковь ближе к утру. От падения обломков сбитого дрона здесь пострадали 14 частных домов, два из них разрушены почти полностью. Пострадали три человека, в том числе и подросток. К счастью, без погибших.

Пани Надежда со слезами на глазах смотрит на свой почти полностью разрушенный дом. Именно на него упали обломки сбитого "Шахеда". Женщина до сих пор приходит в себя от пережитого. В этом доме она прожила всю жизнь, рассказывает женщина. В момент падения сбитого дрона вся семья спала. Вдруг услышали громкий грохот. Растерянные и раненые они наспех выбрались из дома, вспоминает Надежда. Из-за угрозы полного разрушения дома спасатели не пускают семью даже забрать уцелевшие вещи. Где будут жить теперь, еще не знают. Главное, говорит пани Надежда, что чудом остались живы.

Атака "Шахедов" по Киевщине/Скриншот по видео ТСН

"Как будто землетрясение и сыпется что-то. Вообще ужас какой-то, мы все спали. Я не поняла, говорю, дети, что это? У внука ногу рассекло, он в крови весь. У зятя тоже. А я не пойму, что это, или землетрясение или что оно. Вот такое горе. Но спасибо соседям — все поприбегали. Кто валидол, кто что, поддерживал. Люди у нас очень хорошие, спасибо всем”, — говорит женщина.

Через мгновение на месте падения обломков находились правоохранители, спасатели и медики, рассказывают пострадавшие. Первую помощь им оказали на месте.

Атака "Шахедов" по Киевщине/Скриншот по видео ТСН

После проведения следственных мероприятий и фиксации преступления правоохранителями за работу взялись коммунальщики. Вместе с местными жителями они убирают обломки и закрывают пленкой выбитые стекла. В настоящее время энергетики вместе с газовщиками восстанавливают электро- и газоснабжение.

Сейчас представители специальной комиссии от горсовета вместе со следователями обходят все дома в поисках разрушений, фиксируют их и составляют акты осмотра повреждений, чтобы пострадавшие смогли получить компенсацию от государства.

Читайте также: