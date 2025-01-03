Атака "Шахедов" по Киевщине: все, что известно о разрушениях и пострадавших

Очевидцы рассказали об атаке.
В Броварском районе во время ночной вражеской атаки дронов погиб водитель грузовика, ему было 26 лет. В Фастовском районе пострадала 23-летняя девушка — у нее ранение в живот, за ее жизнь борются врачи.
Еще трое пострадавших, в том числе 16-летний парень, в Белоцерковском районе. Там в результате падения обломков "Шахеда" пострадали почти два десятка домов.
Репортаж оттуда – корреспондента ТСН Ивана Воробьева. Выбитые стекла в домах, изуродованные заборы, обломки и оборванные провода на дороге. Почти половина зданий на этой улице в центре Белой Церкви подверглись различным повреждениям.
"Шахеды" атаковали Белую Церковь ближе к утру. От падения обломков сбитого дрона здесь пострадали 14 частных домов, два из них разрушены почти полностью. Пострадали три человека, в том числе и подросток. К счастью, без погибших.
Пани Надежда со слезами на глазах смотрит на свой почти полностью разрушенный дом. Именно на него упали обломки сбитого "Шахеда". Женщина до сих пор приходит в себя от пережитого. В этом доме она прожила всю жизнь, рассказывает женщина. В момент падения сбитого дрона вся семья спала. Вдруг услышали громкий грохот. Растерянные и раненые они наспех выбрались из дома, вспоминает Надежда. Из-за угрозы полного разрушения дома спасатели не пускают семью даже забрать уцелевшие вещи. Где будут жить теперь, еще не знают. Главное, говорит пани Надежда, что чудом остались живы.
"Как будто землетрясение и сыпется что-то. Вообще ужас какой-то, мы все спали. Я не поняла, говорю, дети, что это? У внука ногу рассекло, он в крови весь. У зятя тоже. А я не пойму, что это, или землетрясение или что оно. Вот такое горе. Но спасибо соседям — все поприбегали. Кто валидол, кто что, поддерживал. Люди у нас очень хорошие, спасибо всем”, — говорит женщина.
Через мгновение на месте падения обломков находились правоохранители, спасатели и медики, рассказывают пострадавшие. Первую помощь им оказали на месте.
После проведения следственных мероприятий и фиксации преступления правоохранителями за работу взялись коммунальщики. Вместе с местными жителями они убирают обломки и закрывают пленкой выбитые стекла. В настоящее время энергетики вместе с газовщиками восстанавливают электро- и газоснабжение.
Сейчас представители специальной комиссии от горсовета вместе со следователями обходят все дома в поисках разрушений, фиксируют их и составляют акты осмотра повреждений, чтобы пострадавшие смогли получить компенсацию от государства.
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