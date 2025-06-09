Атака Украины на российские аэродромы и Крымский мост: что известно об уникальных спецоперациях

Украина провела уникальные операции против оккупантов РФ / © ТСН

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Силы обороны Украины поразили Крымский мост, российские аэродромы, нефтебазы, пусковые установки тех «Искандеров», которыми убивают россияне мирных людей в Украине. Ну и вишенка на торте — операция «Паутина 2.0». Так назвали ее сами шокированные московиты.

Об этом говорится в материале корреспондента «ТСН. Тижня» Александра Загороднего.

Перед массированной атакой российских преступников по украинским городам «добрые» беспилотники массово летят на их территорию. Это удар по заводу военной электроники в Орловской области, аэродрому «Брянск». Там уничтожен вертолет Ми-8 и поврежден Ми-35 и нефтебазе в Энгельсе.

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Нефтебаза непростая. Именно с нее отгружают топливо для российских бомбардировщиков. Отгружали. Горит минимум 3 резервуара.

Кстово — городок под Нижним Новгородом, там горит нефтеперерабатывающий завод «Лукойла». Беспилотники спокойно совершают вираж, местные успевают рассмотреть его конструкцию. Нефтебаза горит в нескольких местах.

Крым, аэродром Октябрьский, после атаки дронов полнеба затянуло густым дымом.

Взрыв произошел на пусковой установке ракет «Искандер М» в Брянской области — исторические кадры, впервые украинским военным удалось выследить и уничтожить такую «жирную» цель. Ну и в конце концов это Су-35, который догорает в Брянской области.

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«Смотрите сколько событий только на этой неделе! Невероятно, но подрыв Крымского моста произошел тоже на этой неделе — в понедельник! И хотя местная оккупационная власть убеждает, что с мостом все в порядке, посмотрите на эти очереди на Чонгаре — большинство автотранспорта из Крыма направляют в объезд моста» — говорится в сюжете ТСН.



А это уже классика от СБУ. В этой службе намеренно ждут несколько дней реакции россиян. И она появилась. В их МИД отрицают, что украинские дроны уничтожили 4 десятка стратегических бомбардировщиков и других самолетов. Как он написал «И близко нет ничего подобного!». И после этого заявления СБУ публикует вот это видео с десятками горящих самолетов. Здесь четко видно как беспилотники вылетают из фуры и спокойно выбирают себе жертву, и никто их даже не пытается сбить.

Операция «Паутина» / © скриншот с видео

Россияне пытаются скрыть масштаб трагедии, на место уничтоженных самолетов притащили старые списанные, мол смотрите, все на месте. А уцелевшие самолеты распихали по самым отдаленным аэродромам. Один из Ту-160 нашли аж в Анадыре. Это в 6600 километрах от Украины и главное, что рядом с этим аэродромом нет ни одной автодороги, туда нельзя подъехать на грузовике с дронами. Они загнали свои самолеты реально на край света. Разница во времени — 10 часов.

Всего неделю назад россияне спокойно, не скрываясь доставляли на свои аэродромы ракеты, а сегодня прячут на краю света.

Кстати фуры, похоже они стали тем козерем, о котором нас так упорно спрашивал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Фурой взорвали Крымский мост в 2023 году, фурами подвезли сотни беспилотников к главным военным аэродромам России в 2025 году. И действительно, если нам не дают дальнобойные ракеты, то как нам иначе доставлять взрывчатку к вражеским складам, нефтебазам и аэродромам.

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Практически никто из мировых лидеров не горит желанием высказываться об операции «Паутина». Они до сих пор шокированы изобретательностью украинских спецслужб. Эта новая тактика, которая требует от них всех придумывать новые средства противодействия подобным спецоперациям. Но украинцы придумывают новые — в субботу из нескольких вагонов военного эшелона вылетели десятки дронов, которые уничтожили практически всю военную технику — 13 танков, несколько десятков единиц другой бронетехники. Такая себе «Паутина 2.0». Об этом сообщили сами оккупанты.

«Хотелось бы уточнить у россиян, их СВО все еще идет по плану? Особенно демилитаризация. С Черноморским флотом вопрос почти решили, с бронетехникой практически тоже. Остатки стратегической авиации — в Анадыре. Крымский мост еще стоит, но ведь еще не вечер! Но враг очень сильный. Есть у него еще и стратегические бомбардировщики и танки и одноразовые солдаты для мясных штурмов. Но здесь главное, то, что они начинают нас бояться», — отмечает корреспондент ТСН.

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