Атаки дронов в Одессе: военный эксперт рассказал, грозит ли городу наступление армии РФ

Это не означает, что Одессе грозит полномасштабное вторжение оккупационной армии, однако оккупанты могут и дальше атаковать город дронами-камикадзе.

Об этом в эфире ТСН сказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Создается такое впечатление, что якобы что-то готовится масштабное и глобальное по отношению к Одессе. Но на самом деле нет. Россия использовала иранские дроны-камикадзе Shahed 136 для того, чтобы наносить удары по городу. Это боеприпас большого калибра, который они используют для того, чтобы уничтожать тяжелобронированную технику, например, танки. Также их могут запускать по зданиям. Эти дроны могут использоваться непосредственно в зонах боевых действий. При том, если техника двигается, этот БПЛА не может ее уничтожить, потому что они рассчитаны на статические объекты", — пояснил Коваленко.

Военный эксперт заметил, что таким образом Россия пытается экономить свои ракеты.

"Если учесть то, что по Одессе сейчас нет ракетных ударов, то РФ заменила их более дешевыми методами. Сопровождают Shahed 136 дроны Mohajer-6. Одного такого было сбито, его изучают и не только ВСУ. Но это не значит, что Одессе грозит вторжение. Однако высока угроза атаки дронов", — подчеркнул Александр Коваленко.

Напомним, в воскресенье, 25 сентября, Одессу снова атаковали иранские дроны-камикадзе. В общей сложности в Одессу россияне запустили четыре дрона-камикадзе, один из них удалось сбить, три — попали в административное здание в центре города.

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