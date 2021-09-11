Атаки, изменившие ход истории: как американцы поминают жертв терактов 11 сентября

Участие в мемориальных мероприятиях приняли четыре президентских четы — Байдены, Обамы, Клинтоны и Буши.

В сентябре 2001 года террористы-смертники "Аль-Каиды" захватили 4 самолета и направили их на башни-близнецы всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона. Вследствие терактов 11 сентября погибли 2977 человек. После этого Соединенные Штаты объявили войну терроризму, которая длилась последние 20 лет.

Об этом говорится 11 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

Каждый американец в возрасте после тридцати лет может точно ответить, что он делал в тот день — 11 сентября 2001 года. Телевизоры с прямой трансляцией с места трагедии включились тогда во всей стране — в школах, офисах, домах. Забыть это невозможно. Люди переживали шок от того, что происходило, и терялись в догадках, какие цели будут следующими и сколько их будет.

Сегодня поминальные мероприятия проходят во всех местах, где 11 сентября погибли люди.

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Всего терактов было четыре — два самолета врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона (министерства обороны США), четвертый террористы хотели направить в Капитолий, но пассажиры сумели перехватить управление самолетом, и он разбился в поле над Пенсильванией.

Точно в то время, когда самолеты врезались в здания, сегодня звучал поминальный колокол, после чего наступила общенациональная минута молчания. Затем родственники зачитали имена погибших. Не все родные даже через 20 лет нашли в себе силы, чтобы прийти на мемориальные мероприятия, потому что боль от потери до сих пор не утихла.

К мемориалу в Нью-Йорке, где погибло больше всего людей, приходят тысячи людей — это родственники погибших, пожарные и полицейские, которые в тот день первыми прибыли на вызов. Пришли представители Американских авиалиний — их коллеги, пилоты и члены экипажей, тоже погибли в терактах. Они приносят цветы и записки к мемориалу.

Памятник очень символичен — два бассейна, которые расположены именно там, где стояли небоскребы, вода в них непрерывно стекает в пропасть. К слову, 40 процентов семей погибших так и не смогли похоронить близких — ни их тел, ни даже каких-то личных вещей спасатели не нашли на месте теракта.

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"Моего отца и двух других пожарных нашли вместе с группой гражданских. Я счастлива осознавать, что они были с ними вместе до конца, выполняя свой долг. Также нам удалось получить тело отца, многие семьи, к сожалению, такой возможности не имели ", — рассказывает дочь погибшего пожарного Мелисса Тарасевич.

Брат Альберта Гомеза, который пришел на траурные торжества, был сотрудником банка и работал в Южной башни. "Впервые за 20 лет я решился принять участие в церемонии оглашения имен. Потребовалось много времени, чтобы я смог это сделать ", — признается он.

Участие в мемориальных мероприятиях приняли четыре президентских четы — Байдены, Обамы, Клинтоны, Буши. Трамп планирует сделать это отдельно, он приедет в Нью-Йорк частно, чуть позже.

Накануне президент Байден обратился к нации по поводу 20 годовщины терактов. Он также распорядился в течение следующих полгода рассекретить материалы следствия, которые 20 лет находились под грифом секретно. Этого требовали родственники погибших.

Та часть информации, которая уже известна, открыла вопиющие пробелы в тогдашней системе безопасности Соединенных Штатов. Разведывательные органы — ЦРУ и ФБР имели информацию о подготовке терактов группировкой "Аль-Каида", но из-за напряженных отношениях между собой, не обменялись ею. Поэтому 19 террористов, отобранных и отосланных сюда Усамой бен Ладеном, смогли свободно жить в США, даже закончили американские летные школы.

Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о проведении осмотров некоторых правительственных документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года, на предмет их возможного рассекречивания.

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