Атаки на Киев каждую ночь: эксперт назвал главный замысел России

С начала полномасштабного вторжения Россия атаковала Украину, в том числе почти 27 тысячами дронов. Это количество только тех, которые украинские Силы обороны сбили. Как известно, часть этих БПЛА — "Шахеды".

По словам военного эксперта Романа Свитана, сейчас Россия вышла в этом направлении на номинальный режим работы.

"Шахеды" производятся в три смены, 24\7. Было увеличено количество площадок, где проходят крупноузловые работы. Однозначно, что дроны будут атаковать Украину до конца войны. Но будет увеличиваться и количество уничтоженных БПЛА", — говорит в комментарии для ТСН.ua Свитан.

И прогнозирует, что у Украины есть шансы бороться с такими атаками, увеличивая количество средств РЭБ.

Почему активнее атакуют столицу

На этот вопрос Роман Свитан говорит, что ответ здесь однозначен.

"У них, оккупантов, сейчас задача давить на общество, принуждая к капитуляции. А где лучше давить дронами? Там, где есть компактная гражданская жилая застройка. То есть столица. Чистая арифметика. То, что нужно сейчас делать — вокруг столицы организовывать двойную круговую оборону, тратиться на это и быть готовыми к тому, что россияне будут "кошмарить" Киев. Чтобы дроны и ракеты сбивались за пределами города, нужно пересматривать систему обороны города", — говорит аналитик.

К этому Роман Свитан добавляет, что в том случае, если война приостановится, то враг, скорее всего, попытается как можно скорее накопить больше ударных БПЛА.

"Мы можем сбивать 200-300 БПЛА, но если россияне соберут тысячу дронов, то возникнут сложности. "Шахеды" стали основным видом террористической угрозы, механизмом давления на гражданское население. Россияне это поняли", — резюмирует эксперт.

Экстренно из Киевщины! Шахед убил супругов хирурга и телевизионщицы. Узнать тела невозможно...

Ранее сообщалось о том, что из-за удара "Шахеда" под Киевом погибли известный хирург и его жена-телевизионщица.

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