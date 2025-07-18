Атаки по Киеву: восстанавливают ли дома, пострадавшие от обстрелов

Последствия атаки по Киеву 17 июня / © Associated Press

Реклама

В ночь на 17 июня российская баллистическая ракета прошила подъезд многоэтажки в Киеве Из-за чего седьмой из восьми подъездов — сложился. Из-под завалов чрезвычайники достали тела 23 человек. Разрушенный подъезд, скорее всего, отстроят.

Без газа на столичной Соломенке стоят еще десятки домов. Этот район теперь чаще всего в Киеве страдает от воздушных атак.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

Реклама

Чтобы спасти детей от прилетов по Киеву — Алена Ярошевская отвезла их к матери на Сумщину. Той же ночью 4 июля в ее подъезд влетел российский «Шахед». Квартира Алены — на четвертом. Без окон и газа. Но она и соседи еще из двух квартир — в разрушенном подъезде остаются жить.

Пенсионер Михаил Гарбузов показывает разрушенное жилье на третьем этаже. Эту квартиру он приобрел для семьи сына. Чтобы жили рядом — в одном подъезде. Сын сейчас на фронте. На момент попадания дома были невестка с внучкой — женщина отделалась переломом носа, ребенок — гематомами и шоком.

Удар «Шахеда» пришелся в торцевую стену однокомнатной квартиры, которую арендовал Вадим.

«Влетел „Шахед“ в квартиру, прямым попаданием. Убило кота. Все», — говорит Вадим Ильченко.

Реклама

Мужчина успел выбежать из квартиры за несколько минут до попадания. На хоть какое-то возмещение — Вадим не рассчитывает. Он — только арендатор. Остальные пострадавшие подали заявки на разовую помощь от города и на «еВідновлення».

Ливень посреди дома — это уже кадры киевлян, которые живут в нескольких кварталах отсюда. В Отрадном от взрывной волны пострадали сразу шесть двухэтажных домов. Они здесь стоят еще с 50-х годов прошлого века. Все с деревянными перекрытиями. По квартире Лидии, что под крышей, расставлены ведра. У соседки Людмилы — ситуация еще хуже. Пол, ковер, мебель — в воде.

В ту же страшную ночь, 4 июля, взрывной волной здесь повредило все крыши двухэтажек, стоящих друг возле друга. 48 семей не знают, как и где жить дальше.

«Мы не просим поремонтировать нам в квартирах. сделать евроремонт. Мы не об этом просим. Мы просим накрыть нам крыши», — говорит владелица квартиры Виктория Родзиевская.

Реклама

Дата публикации 21:10, 18.07.25 Количество просмотров 6 Людей бросили на произвол судьбы? На Соломенке в Киеве после обстрелов дома без крыш

Медленно, но кровли таки начали ремонтировать. Второй раз за две недели — свою рабочую смену здесь отбывают коммунальщики с левого берега. Их коллеги из Соломенки, говорят, разъехались по другим адресам.

Всего в Соломенском районе поврежден каждый десятый дом. А это — более тысячи жилых домов, — объясняет председатель РГА.

«Если мы идем по полной процедуре, как должно происходить восстановление поврежденных домов. Это долгий путь, который занимает несколько месяцев, а то даже и полгода, и больше. А у людей крыши над головой уже нет сейчас. Поэтому мы сейчас берем материалы из материального резерва города Киева, оперативно доставляем на более поврежденные объекты. И своими силами, силами районов и людей стараемся в кратчайшие сроки восстановить крышу, кровлю, окна», — говорит Соломенской РГА Сергей Мовенко.

Среди пострадавших домов — более полусотни с дырами в крышах. За месяц накрыть удалось 13 из них. Быстрее, объясняет председатель РГА, удается наводить порядок там, где помогают жители пострадавших домов.

Реклама

Эта и еще три соседние пятиэтажки объединились месяц назад, когда осталась без крыш, окон и с решетчатыми стенами из-за российских ракет, начиненных кассетными боеприпасами.

Жители поврежденных домов там, где могут — начали восстанавливать квартиры самостоятельно. Во дворе здесь до сих пор кое-где разбитые стекла и строительный мусор. На фасаде еще должны восстановить водосточные желоба. В приоритете, говорит начальник ЖЭКа — закрыть остальные крыши.

Комиссия по «еВідновлення» еще должна обследовать 1300 квартир только в этом районе. Это минимум полсотни квартир в день. В списках и пятиэтажка — разбитая после удара «Шахеда». Через месяц в РГА ожидают заключение инструментальной экспертизы по ней.

Осенью рассмотрят и подачу газа на дом. И к двухэтажным деревянным домам, вероятно, тоже. Но самая большая проблема, признаются пострадавшие, во всех трех случаях — это отсутствие разъяснений и понятной дорожной карты.

Реклама

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 20:00 НОВОСТИ! ИТОГИ 18 ИЮЛЯ. ЕС ужаснул РФ, а досталось и Китаю. УСИК поставил Лондон на уши