Атаки по НПЗ РФ, ликвидация Кивы и уничтожение Крымского моста: главное из интервью главы СБУ Малюка

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк дал интервью "Фактам ICTV". Малюк, в частности, рассказал о ликвидации предателей Украины, псевдовыборах в России и может ли Украина уничтожить Крымский мост.

ТСН.ua собрал главные тезисы.

Атаки по НПЗ России

Россия как раз за счет экспорта нефтепродуктов пополняет свой бюджет. Фактически это треть бюджета РФ и львиная доля ее военных расходов. Однако, по словам Василия Малюка, украинские дроны уже на 12% минусовали добычу российской нефти и ее переработку.

Он отметил, что на территории врага произошел ряд удачных операций.

"Их премьер Мишустин заявил, что они с 1 марта официально прекратили экспорт бензина. Поэтому мы продолжаем работать. А страна-бензоколонка продолжает пылать", – подчеркнул он.

Повреждение российского самолета А-50 в Мачулищах

Российский самолет А-50 на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси, который был поврежден в феврале 2023 года, подвергся нападению двух дронов во время диверсионной операции СБУ.

"В работе СБУ много направлений, в том числе и диверсионное. Здесь мы можем много рассказывать. В качестве примера – в Беларуси отработали аэродром в Мачулищах, российский самолет А-50, который осуществлял глубокую радиолокационную разведку. Он был соответственно диверсионно отработан", – рассказал Василий Малюк.

По его словам, радиолокационная система самолета была навсегда выведена из строя. Малюк назвал это "хирургической отработкой по антенне" и отметил, что было также много других диверсий.

Ликвидация Кивы, Татарского и других предателей

Глава СБУ Василий Малюк не стал подтверждать, что за ликвидацией предателей Украины стоит СБУ, но рассказал детали их ликвидации. Он подчеркнул, что предатель Кива, пропагандисты и военные преступники Татарский, Прилепин и другие отдают кармические долги украинскому народу.

По словам Малюка, Илья Кива долгое время работал на врага, собирал и передавал информацию России, после чего уехал на территорию страны-террориста и подыгрывал российским спецслужбам, в частности, в проведении ИПСО.

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Для его ликвидации было применено короткоствольное резьбовое оружие. Сначала был произведен выстрел в грудину, а затем был произведен контрольный выстрел в голову.

Пропагандист и военный преступник Захар Прилепин возглавлял одно из незаконных вооруженных формирований на Донбассе еще до начала полномасштабного вторжения и активно распространял нарратив, что украинцев нужно убивать.

Его машина взорвалась, когда он ехал с водителем на дачу.

"Водитель погиб на месте, а Прилепин был серьезно и тяжело ранен: был травмирован таз, ноги и, извините, он остался без гениталий. Пусть он так дальше живет и наслаждается жизнью", — говорит Малюк.

Так называемый "генпрокурор ЛНР" Сергей Горенко приговаривал к смертной казни украинских воинов и сограждан.

"Он взорвался в своем кабинете вместе со своим заместителем. Кстати, долгое время они думали, что ракета в них залетела. 800 граммов пластида С-4 было в кабинете", – рассказывает Малюк.

А так называемый "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет в 2014 году перешел на сторону врага и организовывал пытки украинских защитников.

"Зашел побриться в парикмахерскую, куда он ходил раз в неделю. Правда, остался жив, тяжелым инвалидом", – отмечает глава СБУ.

Может ли Украина уничтожить Крымский мост

Василий Малюк говорит, что у Украины есть потенциал для полного уничтожения Крымского моста, но "всему свое время". По его словам, после успешных атак на Крымский мост Россия не использует его для поставки оружия и средств поражения.

"Потенциал для его полного уничтожения у нас, конечно, есть", — заверил Василий Малюк.

Псевдопобеда Путина

Василий Малюк заверил, что так называемая победа Владимира Путина на выборах президента РФ означает лишь дополнительные материалы уголовных дел по преступлениям, которые совершает РФ.

"Эта псевдопобеда – только очередные тома во время документирования всех преступлений, которые совершает Путин и вся его команда", — сказал Малюк.

Глава СБУ добавил, что проведение российских псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины – это уже преступление.

Как предатель Кулинич работал на Москву

Бывший глава управления СБУ в Крыму Олег Кулинич работал на российского агента и предателя Владимира Сивковича и передавал ему информацию об украинском военно-политическом руководстве.

Как рассказал Василий Малюк, наблюдение за Кулиничем в СБУ велось "чуть меньше, чем несколько лет", и было организовано совместно с ГБР и Офисом генпрокурора.

Олег Кулинич, в частности, рассказывал Сивковичу тайную информацию, которая касается "мега деликатных подразделений", которые создаются "в системе собственной безопасности".

Кроме того, Кулинич передал информацию о военно-политическом руководстве страны.

"Есть все собранные экспертизы – фонетические, семантические и тому подобное. Все доказательства собраны, и дело сегодня в суде. Суд у нас процессуально независим", – подчеркнул глава СБУ.

Разоблачение агентурных сетей РФ

Василий Малюк подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения России Служба безопасности Украины значительно усилила работу контрразведки, чтобы переиграть российские спецслужбы.

Только за прошлый год СБУ разоблачила 47 российских агентурных сетей – в него входили отдельные народные депутаты и представители Сил обороны.

"Я бы не недооценивал врага, однако мы их обыграли по всем ключевым направлениям. СБУ стала воюющей спецслужбой воюющей страны", — отметил Василий Малюк.

Малюк привел примеры, когда СБУ задержала группу молодых людей в Киевской области, которые проходили курсы операторов боевых дронов и готовили диверсию по уничтожению системы "Patriot" по заданию ФСБ РФ.

Также Василий Малюк рассказал о разоблачении агентурной сети, в которую входили представители разведсообщества – бывшие сотрудники ГУР, СВР и действующий на тот момент офицер СБУ.

Вклад сотрудников СБУ в победу

СБУ вносит весомый вклад в борьбу с российскими захватчиками. Василий Малюк рассказал, что сотрудники СБУ с начала полномасштабной войны успешно уничтожили 809 танков врага.

"Это все согласно видеоподтверждениям. Кроме этого, другая бронетехника, РЭБы и так далее. Это непосредственно на линии фронта", — отметил он.

Полное видеоинтервью с главой СБУ Василием Малюком смотрите по ссылке: "В первый раз Крымский мост взорвала "тепличная пленка"! Глава СБУ Василий Малюк. Интервью".

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