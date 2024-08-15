Атаки по военным аэродромам РФ: чем нужно сильнее бить и что следует уничтожать

Украинские дальнобойные дроны совершили самую большую атаку на российские военные аэродромы за все время войны. Взрывы раздавались на четырех аэродромах "Халино", "Борисоглебск", "Балтимор" и "Саваслейка".

Именно с последнего аэродрома чаще всего взлетают МиГи, терроризирующие Украину, ведь могут запускать "Кинжалы", из-за чего воздушная тревога объявляется по всей Украине.

Пока не известно, какие точно поражения нанесены врагу, но в соцсетях публикуют видео атаки и мощные взрывы на аэродромах. Также о попадании свидетельствуют спутниковые снимки.

Президент Украины уже поблагодарил воинов СБУ, а также воинов Сил обороны Украины, ГУР и всех привлекаемых к этой операции структур.

"Спасибо за точные, своевременные и результативные удары по российским аэродромам. Наши, украинские, дроны работают именно так, как нужно. Но есть вещи, которых только дронами не сделаешь. К сожалению. Нужно другое оружие – ракетное оружие", – заявил Владимир Зеленский. .

По информации Генштаба, на аэродромах базировалась армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другая военная авиационная техника противника.

ТСН.ua поинтересовался у военного эксперта, есть ли польза от таких атак и что нужно делать, чтобы их становилось еще больше.

Бить по вражеским аэродромам нужно давно

Военный эксперт Игорь Романенко еще год назад отмечал необходимость нанесения ударов по вражеским аэродромам, особенно тех, с которых поднимаются российские истребители для регулярных обстрелов Харькова управляемыми авиационными бомбами.

"Авиационные средства, пилотируемые врагом или беспилотные – все это средства поражения от которых страдают наши Силы обороны. Всего таких средств в РФ до трех тысяч. В район ведения боевых действий в Украине они привлекли до 300 самолетов. Конечно, нужно их уничтожать, чтобы снижать потенциал поражения на всех фронтах", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Он добавляет, что дроновая атака на вражеские аэродромы и уничтожение авиационных средств или их повреждение подтверждают, что мы можем это делать.

"Авиационные средства врага – это большая опасность. Они уничтожают наши летательные аппараты, наземные цели, атакуют мирные города. Поэтому такие удары по вражеским аэродромам очень нужны. Подобные операции следует детально планировать и наносить удары с учетом текущей ситуации", – отмечает Игорь Романенко.

Спутниковый снимок "Саваслейки"

Спутниковый снимок "Саваслейки"

Чем можем атаковать российские аэродромы?

Он добавляет, что о результативности этой атаки сейчас говорить рано, потому что нет полной информации. Вместе с тем эксперт проанализировал, чем именно мы можем наносить удары по вражеским аэродромам.

"Для нанесения ударов по вражеским аэродромам мы используем ударные дальнобойные дроны — камикадзе или со сбросами. Пока это самое эффективное средство нападения на вражеские аэродромы. В перспективе можем делать это за счет ракетного комплекса "Нептун". Раньше это был комплекс класса "берег"-"корабль", а после модернизации его используют в режиме "земля"-"земля". Единственная проблема, что этот ракетный комплекс требует определенного усовершенствования и масштабирования", – рассказывает Игорь Романенко.

Запреты от партнеров

Он добавляет, что Силы обороны используют также ракеты, предоставляемые нам союзниками: HIMARS, Storm Shadow, SCALP.

"Из наших самолетов применяются и управляемые авиабомбы для уничтожения систем ПВО противника вокруг аэродромов. Мы просим союзников, чтобы они сняли запрет наносить удары по аэродромам. Но пока в направлении Курска союзники такого разрешения не дают, хотя на Харьковском разрешили. А использовать ATACMS американцы нам запретили, как и британцы. Сейчас ведется борьба, чтобы снять этот запрет", – рассказывает Игорь Романенко.

С ЗРК по самолетам врага

По словам эксперта, российские самолеты можно уничтожать за счет применения зенитно-ракетных комплексов. Сейчас мы можем это делать комплексами средней и большой дальности – 100-150 км.

"Это батареи Patriot и SAMP/T, которых у нас, к сожалению, мало. Их нужно значительно больше. К тому же, если комплексы приближать к линии боевого столкновения, например, для защиты Харькова, то на них будут активно охотиться соответствующие российские средства", – отмечает Игорь Романенко.

Сможем ли одолеть имеющимися самолетами?

Наносить удары по вражеским аэродромам, можно и с имеющихся у нас на вооружении старых советских самолетов. Но технически это очень сложно.

По словам Игоря Романенко, даже расхваленный истребитель F-16 уступает по характеристикам российским.

"Это американцы нас уверяют, что F-16 очень хороший вариант, но на самом деле это самолеты первых выпусков и довольно устаревшие. Да, они модифицированы и оборудованы радиолокационными станциями, но по сравнению с российскими Су-30, Су-35 или Су- 34 – в проигрыше. Единственный плюс, у F-16 малая поверхность отражения – и его сложнее обнаруживать. Что касается вооружения, которое прилагается к нему нашими партнерами – это старые ракеты AIM-9 – дальность 20-40 километров и ракеты средней дальности AIM-120 – 105 километров", – отмечает генерал-лейтенант.

Украина нанесла удар дронами по российскому аэродрому "Борисоглебск" / Фото: Telegram / Схемы

Следует атаковать дронами

Именно поэтому, по мнению Игоря Романенко, удары по вражеским аэродромам сейчас следует наносить ударными БПЛА.

"Для этого, нам необходимо модернизировать наши беспилотные летательные ударные аппараты за счет увеличения боевой части, чтобы достигать более мощного уничтожения объектов. А еще за счет точности их наведения, не бить в общем по площади, а именно по целям усовершенствовав систему наведения на конечном на этапе", – отмечает военный эксперт.

Но добавляет, что мы должны масштабировать производство ракетного комплекса "Нептун".

"Известно, что разработчики работают над усовершенствованием двигателей этих ракет, но враг охотится за производством. Также ждем более мощного оружия, например, оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2" и других проектов, которые в разработке", — добавляет военный эксперт. .

Что нужно уничтожать?

Игорь Романенко рассказывает еще об одном очень важном моменте.

"Нам нужно бить по аэродромам, где действуют подготовительные центры российских пилотов. Самолетов в РФ достаточно много, а вот уничтожение или ранение пилотов – превращает их истребители в обычный металл на колесах. Потому что подготовка новых пилотов займет гораздо больше времени и средств. То есть уничтожать надо не только аэродромы, их инфраструктуру и самолеты, но и военный персонал, который принимает во всем этом участие", – заключает Игорь Романенко.

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