"Атаки продолжатся!": Коваленко объяснил, что происходит под Купянском на Харьковщине

Британское издание The Telegraph сообщило, что Россия якобы планирует начать новое большое наступление на Купянск Харьковской области. В украинском Главном управлении разведки подтвердили, что наблюдают там накопление сил. Уже 9 января глава Харьковской ОВА заявил, что там уже наблюдается возобновление штурмов, в частности вокруг Сеньковки.

Почему россияне наступают уже там, даже не захватив Авдеевку, и можно ли назвать это большим наступлением России на Купянск, в эксклюзивном интервью TSN.UA рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Нет. Потому что по Лимано-Купьянской оси я рассказываю об их наступлении с конца мая — начала июня 2023 года. У них наступление началось именно тогда. И именно Сеньковка всегда была той локацией, которую они пытались пробить для дальнейшего продвижения на Купянск. А Сеньковка – это основной наш укрепрайон в этом районе. Группа войск "Запад", которая действует именно на Купянском направлении, не имеет какой-либо критической смены по количеству личного состава уже в течение нескольких месяцев. Они меняются там плюс – минус несколько тысяч”, – говорит Александр Коваленко.

Алина Туришин и Александр Коваленко / Фото: ТСН.ua

По его словам, здесь интересно другое. Если говорить именно об их наступлении на Купянском направлении, то рассматривать его нужно вместе с Лимано-Купьянской осью вообще.

"А это направление Лимана, это направление Боровой, это направление Купянска. В направлении Лимана действовала вторая общевойсковая армия россиян. А где она сейчас находится? 15, 21 и 30 отдельная мотострелковая бригада находятся под Авдеевкой. Где находится 41 общевойсковая армия, крупнейшие ее боеспособные бригады? Они, 55 и 74, под Авдеевкой. Где российская первая танковая армия, наступавшая на Бурову? А ее подразделения отправляются под Авдеевку. Вот и возникает вопрос”, – говорит Александр Коваленко.

По его мнению, наступление и регулярные штурмовые действия россияне будут продолжать.

“Атаковать будут продолжать, особенно Купянск. Потому что преимущественно в последние несколько месяцев все ресурсы отправлялись под Авдеевку из состава группы войск "Центр," но их не хватает. Они начинают, о чем я упоминал, сейчас перетаскивать 57 отдельную мотострелковую бригаду и ее подразделения под Авдеевку. И ее не хватит. Потому что, чтобы окружить и захватить Авдеевку до так называемых выборов президента РФ, им нужен ресурс минимум 60 тысяч личного состава. Где его взять? Забрать из группы войск "Восток", которая сейчас держит там почти на грани направления именно локацию по Мокрым Ялам, а также готовится к наступлению на Угледар. Или забрать из группы войск "Запорожье", которая продолжает рефлексировать на карман Вербовое, Новопрокоповка, Роботино. Или собрать из группы войск "Днепр", которая уже почти три месяца не может никак решить вопрос с Крынками. Нет”, – рассказал Александр Коваленко.

По его словам, россияне должны будут в ближайшее время забирать какие-то ресурсы из группы войск "Запад", а потому на Купянск сейчас оказывается достаточно серьезное давление.

“Но такое же серьезное давление, как и в районе Бахмута, такое же серьезное давление, как и в районе Роботино, Новомихайловки. Но недостаточное, чтобы почти за 24 часа прорвать нашу оборону, захватить город и устроить какую-то эпическую победу. Более того, именно группа войск "Запад" в ближайшее время, по-моему мнению, будет использоваться российским командованием для того, чтобы усиливать Авдеевское направление. И именно оттуда будут забирать самые боеспособные бригады, как в свое время из группы войск "Центр". Чтобы увеличить давление на Авдеевку", — говорит Александр Коваленко.

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