Энергосистема Украины работает на балансе между выработкой и потреблением электроэнергии.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Если этот баланс нарушается, автоматика без вмешательства человека начинает веерные отключения. Система работает автоматически, и если выбивается подстанция, она сама отключает часть потребителей», — пояснил он.

Именно этого, по словам эксперта, и Россия добивается — выбивая подстанции в Киевской области, враг создает дефицит электроэнергии, что приводит к разбалансированию всей системы.

«Далее система „ложится“ сама, и ее приходится вручную восстанавливать и балансировать. С военной точки зрения, эти обстрелы спланированы очень тщательно и грамотно», — подчеркнул Жданов.

В заключение эксперт заметил, что Украина в течение последней недели фактически не наносила удары по территории России, что также влияет на ситуацию.

«Дронами мы Россию не преодолеем. Ракеты, баллистику и крылатые ракеты дронами не остановишь. А пока не будет жесткого ответа по ключевым объектам РФ, мы Россию не остановим», — подытожил Олег Жданов.

