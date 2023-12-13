Атаку на "Киевстар" могли готовить годами и потратить миллионы долларов – оценка эксперта

Тип хакерской атаки, которо подверглась компания "Киевстар", является самым опасным для жертвы. Он нуждается в долговременной подготовке, которая может стоить миллионы долларов.

Об этом в эфире 1+1 в рамках телемарафона рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

Атаку на "Киевстар" оценил эксперт по кибербезопасности

"Этот тип атаки относится к APT-атаке – advanced persistent threat. То есть это самый высокий, самый сложный, самый опасный для жертвы тип атак, который требует долговременной подготовки. Речь идет о месяцах и годах подготовки. Стоимость подготовки подобного типа атак может достигать миллионов долларов. Могут быть задействованы десятки и сотни специалистов высочайшего уровня", – рассказал Корсун.

Он добавил, что ожидал чего-то подобного в начале широкомасштабного вторжения России, "но тогда не сложилось почему-то у россиян".

"Я думаю, может, они надеялись Киев за три дня взять, поэтому все деньги разворовали, которые шли на подготовку. Но вот прошло почти два года и одна из их задумок все же добилась успеха. К сожалению, должны признать, что это успешная, очень сложная атака", – отметил специалист.

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Какая цель кибератаки на "Киевстар"

Эксперт по кибербезопасности считает, что цель хакерской атаки на "Киевстар" — причинить вред и неудобства, а не похитить какие-то деньги.

"Цель ее – деструктив. Соответственно, это выдает не так называемых коммерческих хакеров, а спонсируемых государствами хакеров. Их не интересуют деньги, а главное – это деструктив. Если у вас есть доступ к ядру системы, то у вас есть доступ ко всему в системе так или иначе иначе. Здесь мы имеем дело с чистым деструктивом, то есть единственная цель – нанести вред в любых отраслях, до которых можно дотянуться и в самой компании "Киевстар", и серьезные неудобства причинить миллионам абонентов, и социальную огласку", — пояснил Корсун.

Украли ли хакеры базу клиентов "Киевстар"

По мнению эксперта, хакерам не удалось украсть клиентскую базу компании "Киевстар".

"По поводу того, что вот украдена вся база всех клиентов, — пока нет у меня оснований (так считать — ред.). Если ты супер-админ в системе, то у тебя очень много всяких доступов, и чтобы вытереть виртуальную инфраструктуру, надо иметь максимальные права в системе. Имея такие права, имеешь доступ ко множеству разной прежде всего технологической информации", – рассказал специалист.

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Напомним, с утра 12 декабря у клиентов "Киевстара" начались проблемы с мобильной связью и Интернетом. Впоследствии стало известно, что в работе оператора произошел сбой из-за мощной хакерской атаки. 13 декабря в "Киевстаре" сообщили, что уже удалось частично восстановить фиксированный Интернет для дома. В этот же день начнется возобновление мобильной связи.

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