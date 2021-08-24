Атомное оружие в обмен на безопасность: ТСН показала уникальный документ — Будапештский меморандум

Меморандум, в котором Украина отказалась от ядерного статуса, так и не стал гарантией безопасности.
Журналисты ТСН получили в руки уникальный документ — Будапештский меморандум. Именно тот. Оригинал! Тот, что остался в Украине. Доверили его специально к праздничному эфиру. Всего их четыре. На каждую страну-подписанта. Четыре подписи — Леонида Кучмы, Бориса Ельцина, премьер-министра Великобритании Джона Мейджора и президента Соединенных Штатов Билла Клинтона.
Об этом 24 августа говорится в праздничном выпуске ТСН к 30-летию Независимости Украины.
Атомное оружие — в обмен на гарантии безопасности! Такое соглашение Киев заключил в 1994-м с Россией и странами Запада. И в этом документе Москва, в частности, обязалась уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, которые нагло нарушила в 2014-м.
Мы не случайно все чаще вспоминаем этот меморандум: так и не ставший гарантией безопасности. Потому что на улице уже 8-й год войны. Которая сожрала не менее 13 тыс. человек. Среди них — почти 5 тыс. украинских военных. Эти годы научили нас защищаться. Родили среди нас сотни героев. Добровольцы и кадровые военные — на фронте. Медики, волонтеры, отряды самообороны — в тылу. Семьи, которые отправляли защищать родную страну всех своих детей!
Низкий поклон каждому, кто и сейчас, в эти минуты, рискует своей жизнью на линии огня. ТСН минутой молчания почтила память тех, кто должен жить и сейчас среди нас: мирно и счастливо.
Раньше глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы "шантажировать весь мир", если бы сохранила ядерный потенциал. Однако "роковой ошибкой", по его мнению, стало подписание Будапештского меморандума.
- Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, Украине обещали гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного статуса. Меморандум подписали лидеры Украины, США, России и Великобритании.
- Первый президент Украины Леонид Кравчук признал, что Будапештский меморандум не спас Украину от российской агрессии. "Суть меморандума абсолютно правильная. Сказано, что государства будут гарантировать Украине суверенитет, территориальную целостность и независимость, и будут защищать от возможного нападения. Но как? В этом собственно и нет", — сказал он.
- В то же время действующий президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не верит в то, что страну защищают документы, соглашения и меморандумы. По его мнению, территориальную целостность может сохранить только сильная армия, НАТО и ядерное оружие.