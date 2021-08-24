Атомное оружие в обмен на безопасность: ТСН показала уникальный документ — Будапештский меморандум

Меморандум, в котором Украина отказалась от ядерного статуса, так и не стал гарантией безопасности.

Журналисты ТСН получили в руки уникальный документ — Будапештский меморандум. Именно тот. Оригинал! Тот, что остался в Украине. Доверили его специально к праздничному эфиру. Всего их четыре. На каждую страну-подписанта. Четыре подписи — Леонида Кучмы, Бориса Ельцина, премьер-министра Великобритании Джона Мейджора и президента Соединенных Штатов Билла Клинтона.

Об этом 24 августа говорится в праздничном выпуске ТСН к 30-летию Независимости Украины.

Атомное оружие — в обмен на гарантии безопасности! Такое соглашение Киев заключил в 1994-м с Россией и странами Запада. И в этом документе Москва, в частности, обязалась уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, которые нагло нарушила в 2014-м.

Мы не случайно все чаще вспоминаем этот меморандум: так и не ставший гарантией безопасности. Потому что на улице уже 8-й год войны. Которая сожрала не менее 13 тыс. человек. Среди них — почти 5 тыс. украинских военных. Эти годы научили нас защищаться. Родили среди нас сотни героев. Добровольцы и кадровые военные — на фронте. Медики, волонтеры, отряды самообороны — в тылу. Семьи, которые отправляли защищать родную страну всех своих детей!

Низкий поклон каждому, кто и сейчас, в эти минуты, рискует своей жизнью на линии огня. ТСН минутой молчания почтила память тех, кто должен жить и сейчас среди нас: мирно и счастливо.

Будапештский меморандум - как Украина отдала ядерное оружие и не убереглась от войны

Раньше глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы "шантажировать весь мир", если бы сохранила ядерный потенциал. Однако "роковой ошибкой", по его мнению, стало подписание Будапештского меморандума.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, Украине обещали гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного статуса. Меморандум подписали лидеры Украины, США, России и Великобритании.

Согласно документу, Украине обещали гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного статуса. Меморандум подписали лидеры Украины, США, России и Великобритании. Первый президент Украины Леонид Кравчук признал, что Будапештский меморандум не спас Украину от российской агрессии. "Суть меморандума абсолютно правильная. Сказано, что государства будут гарантировать Украине суверенитет, территориальную целостность и независимость, и будут защищать от возможного нападения. Но как? В этом собственно и нет", — сказал он.

В то же время действующий президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не верит в то, что страну защищают документы, соглашения и меморандумы. По его мнению, территориальную целостность может сохранить только сильная армия, НАТО и ядерное оружие.

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