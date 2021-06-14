Аттракцион в Николаевской области, который травмировал людей, сломала пьяная толпа — владелец

Ранее сообщалось, что к сбою привела невнимательность оператора, который сразу же убежал.

Сбой в работе аттракциона произошел из-за нетрезвых горожан, так его владелец объясняет инцидент, который произошел накануне в Вознесенске на Николаевщине.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Там прямо во время движения аттракциона-маятника открылось крепление безопасности и поднялась ограда, о нее стали биться кресла, в которых сидели люди.

Четырем отдыхающим с ушибами и порезами понадобилась помощь медиков.

Ранее сообщалось, что к сбою привела невнимательность оператора, который сразу же убежал. Но владелец утверждает, оператора и кассира избили разъяренные люди навеселе, которые хотели покататься без очереди. Эту версию, среди прочих, проверяет полиция.

«Подошли пьяные люди, хотели покататься без очереди. Оператор им объяснял, что он так не может. Затем они начали ему мешать, начали нажимать разные кнопки. Он увидел, что-то пошло не так, запустил кнопку аварийную стоп. Хотел выйти к людям, но пьяная толпа не дал ему это сделать, начали его бить», — заявляет владелец аттракциона Сергей Компаниец.

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