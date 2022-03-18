Auchan, Leroy Merlin, Adidas: компании, продолжающие "кровавую торговлю" в РФ и финансирующие войну

Среди компаний, оставшихся работать в стране-агрессорке, есть немало из Германии и Франции.

Более 200 компаний ушли из России из-за войны, которую она начала против Украины 24 февраля. Впрочем, многие продолжают сотрудничать со страной-агрессоркой, ее гражданами или поставлять на территорию РФ свою продукцию. В частности, немало среди таких компаний из Франции и Германии.

На этой неделе украинские депутаты приступают к кампании, цель которой остановить "кровавую торговлю". Ведь в конечном счете она финансирует военные преступления Владимира Путина в Украине. "Бренды, которые продолжают отстаивать свое присутствие в России, делают это с позором на плечах мира", — заявил шотландский депутат Стюарт Макдональд.

ТСН.ua подготовила материал о том, какие бренды даже после 23 дней войны Российской Федерации против украинского народа продолжают находиться на ее рынке.

"Санкции ограничивают возможность Путина финансировать его кровавую войну", — пишет в своем Twitter шотландский депутат Кэрол Монахен.

SANCTIONS линия Путина способность к fund su bloody war.



Многие компании являются еще trading в России, включая:



Leroy Merlin

Danone,

Auchan,

Crédit Agricole,

Volkswagen

BMW

Mercedes

Adidas



Everyone может помочь.



#bloodytrade pic.twitter.com/27oYB9ygR5 – Carol Monaghan MP (@CMonaghanSNP) March 18, 2022

Leroy Merlin

Строительный ритейлер Leroy Merlin, входящий во французскую группу Adeo, решил и дальше работать на территории страны-агрессорки. В письме, на котором есть подпись гендиректора Эрика Пуле, отмечается, что компания не планирует останавливать свою деятельность. Она имеет в РФ более 100 гипермаркетов.

Более того, компания заявила о готовности увеличить поставки своей продукции в Россию, а также расширить свой ассортимент. Впрочем, Leroy Merlin отмечают, что закупочные цены могут возрасти.

Adidas

Немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas заявил, что закрывает свои магазины на территории страны-оккупантки России. Впрочем, продавать свою продукцию не прекращает. Речь идет об онлайн и оффлайн-продаже товаров бренда Adidas.

Кроме того, бренд продолжит выплату заработной платы работникам, а это около сети человек в 500 магазинах. К слову, Adidas может потерять из-за выхода из страны примерно один процент выручки. К слову, немецкий бренд перестал спонсировать и экипировать сборную России по футболу.

Danone

Французская компания по производству молочных продуктов Danone решила и дальше производить молочную продукцию и детское питание в России. Ведь производственные площадки гиганта расположены во многих регионах страны. Свои действия производитель объясняет "обеспечением базовых потребностей в питании местного населения".

Впрочем, из-за российской агрессии в Украине компания решила остановить все инвестиционные проекты в РФ. К слову, объем инвестиций в годы присутствия предприятия в стране составил более 2,5 млрд. долларов.

Auchan

Французская корпорация заявила о том, что не собирается уходить с российского рынка, несмотря на иностранные санкции, которые ввели против РФ из-за войны в Украине. В пресс-службе гипермаркета заявляют, мол, пока не собираются сворачивать деятельность в России, а потому продолжают работать "как обычно". К слову, в стране насчитывается более 240 магазинов.

Crédit Agricole

Один из крупнейших французских банков и компаний Crédit Agricole остается работать в России, несмотря на развязанную ею войну. К слову, активы банковской группы (BNP Paribas, Crédit Agricole и Groupe BPCE) составляют около 20 миллиардов долларов.

Кстати, финучреждение остановило финансирование новых проектов в пользовании российских компаний. Но банк продолжает обслуживать оставшихся в России международных клиентов.

Как сообщалось, многие автомобильные бренды остановили свое производство на территории России. В частности. немецкая компания BMW сообщила, что замораживает производство автомобилей на своем заводе "Автотор" в Калининградской области, а Mercedes-Benz останавливает свои мощности в Солнечногорском районе Подмосковья.

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