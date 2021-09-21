Аутентичные карпатские топорики, которые становятся украшением коллекций и музеев, скоро некому будет мастерить

Молодежь не учится ремеслу, а едет на заработки за границу.

Их ремесло сравнивают с ювелирным, а работы сейчас в частных коллекциях и музеях. Это о гуцулах-мосяжников и их топориках. Мастеров, которые ревностно берегут традиции прадедов, сейчас на все Карпаты остались единицы. Поэтому их работа так ценится. Несмотря на это, ремесло, которому вот уже добрых пол тысячелетия, ныне в упадке.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Без этого аксессуара у гуцулов нет рождественской коляды. Старики не выходят без него из дома, а молодежь не отправляются в лес. Топорик или бартка — горцы говорят: придумали его для себя уже добрых пол тысячелетия назад. А теперь, убеждают — он может понадобиться и туристам — и не только как сувенир на память. «Вы подвернула ногу, можна подбираться», — говорит мосяжник Назарий Габорак.

Назар — потомок одной из немногих мосяжницьких династий, что до сих пор ревностно берегут традиции этого ремесла. Материал для работы — латунь и бронзу — ищет среди металлолома, переплавляет старую сантехнику, электро-провода и тому подобное. Чтобы топорики на солнце блестели, как золотые.

«Это естественный металл. Бронза, железные руды есть у нас, это же естественный металл», — говорит мужчина.

Но основное колдовство с металлом происходит не в кузнице, а в мастерской. Ранее мосяжники, говорит Назар, все шлифовали вручную. Теперь стало немного не то, чтобы легче — быстрее: идеально гладкими металлические заготовки делает на станке.

Следующий этап — достойный сноровки и терпения ювелира — украсить топорик инкрустацией и чеканкой.

Новости Украины: на все Карпаты остались единицы гуцулов-мосяжников, которые мастерят топорики

Ни на шаг из мастерской младший сын Назара. И не потому, что приехало телевидение. Виталик только 9, но он сам хочет делать топорики. «Я надеюсь, что сын продолжит. Но если честно, я бы не очень и хотел. Это очень тяжелый труд. Каждый хочет для своих детей что-то более легкого», — утверждает Назар.

Для него самого же это пока единственный источник заработка. В зависимости от отделки продает топорики от 300 до 1,5 тысячи гривен. «Есть очень много на подарки разные. И даже нашим депутатам и различным высоким чинам. Потому что это аутентичное, очень редкое», — добавляет мастер.

Между тем это древнее ремесло в Карпатах постепенно исчезает. По словам мастера, молодежь охотнее едет на заработки, чем продолжает дело прадедов.

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