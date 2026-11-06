Аварии, обстрелы и война: секреты киевского метро, выдержавшего самые страшные дни — видео

Метро в Киеве / © Associated Press

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Сегодня, 6 ноября, Киевский метрополитен отмечает день рождения: столичной подземке исполняется 66 лет. Первый участок метро открыли в 1960 году. Этот маршрут насчитывал пять станций: «Вокзальная», «Университет», «Крещатик», «Арсенальная» и «Днепр». Именно они и положили начало истории киевского метро.

Уже более шести десятилетий Киев без метро невозможно представить, а его уникальные станции стали частью истории и даже архитектурного облика столицы. Сейчас в метро построено 52 станции. И всегда мы пользовались ими лишь как транспортом, но полномасштабная война всё изменила.

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Корреспондентка ТСН Наталья Ткачук спустилась под землю, чтобы рассказать об этом подробнее.

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Подземное укрытие во время атак: рекорды и круглосуточная защита

Столичное метро — главная транспортная артерия Киева. А сегодня — ещё и убежище для людей во время российских атак. Место, где можно чувствовать себя в безопасности, даже когда там, наверху, летают ракеты и дроны. Люди размещаются по всей платформе, единственное требование — не переступать желтую ограничительную линию.

Начальница станции метро «Звиринецкая» Алина Белоус вспоминает: в начале российского вторжения только на их станции одновременно находилось до двух тысяч человек, которые буквально жили в метро.

Алина Белоус, начальница станции «Звиринецкая» Киевского метрополитена: «Я со своими дежурными пробыла здесь больше месяца. То есть приехала в первый день начала войны и уехала более чем через месяц».

После 24 февраля 2022 года сотрудникам столичного метрополитена пришлось перестроить свою работу. С тех пор столичная подземка не только перевозит пассажиров, но и обеспечивает круглосуточное укрытие, поэтому ночью работа не прекращается.

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Алина Белоус, начальница станции «Звиринецкая» Киевского метрополитена: «У нас есть такие люди, которые остаются у нас постоянно… Они приходят вечером, даже если нет воздушной тревоги. Очень много людей с детьми, с животными, просто пожилых людей»

Для многих киевлян ночлег в метро стал уже обыденностью. Иногда это десятки тысяч человек. Рекордное число было в ночь на 2 июля этого года — более 52 тысяч человек, среди них почти 4,5 тысячи детей. Тогда произошла одна из самых массированных атак на столицу: россияне наносили удары баллистическими ракетами и дронами. 31 человек погиб, более 100 получили ранения.

Оксана Никифорук, пресс-секретарь Киевского метрополитена: «И, опять же, какой бы сложной ни была ночь, задача сотрудников — сделать все, чтобы станции открылись вовремя, поезда отправились в путь и пассажиры снова могли пользоваться метрополитеном».

Но к утру метро начинает работать в обычном режиме. И люди, которые так же переживали ночные обстрелы, выходят на работу: дежурные на станциях и машинисты, электромеханики и слесари, монтеры путей и туннельные рабочие. Всего — шесть тысяч сотрудников метрополитена.

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Единственная машинистка столичного метро Екатерина Есипчук

Екатерине Есипчук 26 лет. Она — единственная машинистка киевского метрополитена.

Екатерина Есипчук, машинистка метро: «Мне в нём не очень удобно, потому что я не вижу почти половину свободного пути. Из-за того, что пульт очень высокий!»

Катя управляет 100-метровым электропоездом уже больше года.

Она не только управляет поездом — перед выездом в рейс ей ещё предстоит проверить исправность вагонов.

Екатерина Есипчук, машинистка метро: «Да , включили, лампочки загорелись… Если какие-то двери в одном вагоне не закрываются, мы не сможем тронуться. Это все возможные случаи, неисправности мы должны устранить в течение пяти минут. То есть если уже больше — это уже катастрофа, можно считать».

Машинисты метро работают по четко установленному графику. Максимально допустимое отклонение — всего 30 секунд. Поэтому эта работа, как говорит Катя, требует концентрации и дисциплины.

Екатерина Есипчук, машинистка метро: «Я думаю, что, наверное, каждый работник таких важнейших предприятий чувствует себя именно такой маленькой звездочкой, которая составляет эту огромную систему, благодаря которой город продолжает функционировать».

Это происходило несмотря на попытки врага парализовать столицу, когда россияне обстреливают мосты и железнодорожные пути, кабельные сети и наземные станции.

Нападения на метро, ремонтные работы и люди за кулисами

Выбитые стекла и двери, разрушенный фасад, купол, витражи и эскалаторы. Станция метро «Лукьяновская» подвергалась ударам российских войск как минимум 10 раз.

Оксана Никифорук, пресс-секретарь Киевского метрополитена: «И он ни разу не прекращал свою работу. В день это могло занимать 2 часа, 4 часа или 8 часов. Это время нам нужно для того, чтобы убрать строительный мусор, проверить оборудование, эскалаторы, турникеты — и станция снова начинала работать».

Повреждения получили также станции «Черниговская» и «Лесная» на красной линии метро. А 27 октября после ракетного удара россиян по Южному мосту движение по зеленой линии было временно приостановлено.

Оксана Никифорук, пресс-секретарь Киевского метрополитена: «На ликвидацию последствий прибыли сотрудники ночной смены, прибыли сотрудники дневной смены. И даже были некоторые сотрудники, у которых были выходные или которые находились в отпуске, — они звонили своим коллегам и говорили: «Мы выезжаем». За каждым движением, каждой работой столичного метро стоят прежде всего люди».

Люди, которые работают, несмотря на усталость и изнеможение.

Алина Белоус, начальница станции «Звиринецкая» Киевского метрополитена: «Ты немного откладываешьсвою жизнь на второй план, потому что ты на работе и должна заботиться о людях».

Люди, которые выполняют свою работу на пределе физических возможностей.

Екатерина Есипчук, машинистка метро: «Бывают моменты, когда приходится прикладывать физические усилия».

И люди, которые делают всё, чтобы мы с вами могли добраться туда, куда нужно, встретиться с родными и друзьями, доехать до дома или укрыться под землёй, когда снаружи взрываются снаряды.

За 66 лет работы столичная подземка перевезла почти 22 миллиарда пассажиров. Более полутысячи сотрудников метро защищают Украину на фронте, 39 сотрудников метрополитена погибли.

Оксана Никифорук, пресс-секретарь Киевского метрополитена: «Задача каждого в это сложное для нашей страны время — хорошо выполнять свою работу и делать всё для того, чтобы победа наступила как можно скорее».

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