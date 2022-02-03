Авария фуры на переезде на Ровенщине: обломки повредили крышу соседнего дома, а машинист попал в реанимацию

Коллеги водителя фуры пытаются его оправдать.

В Ровенской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Машинист с многочисленными травмами был доставлен в реанимацию. Водитель фуры, говорят в полиции, проезжал железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора, протаранил шлагбаум и остановился на путях. В это время как раз двигался поезд. Машинист пытался экстренно затормозить, однако локомотив врезался в грузовик.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

На месте аварии о столкновении напоминают обломки от фуры, а еще разбитая крыша стоящего рядом дома. Так как на нее во время аварии отлетела часть прицепа тяжеловоза, его оторвало от мощного удара.

Как все произошло, зафиксировала камера наблюдения. Видно, что прямо на путях уже на закрытом переезде останавливается фура. В эти секунды подъезжают копы, которые патрулируют этот район. Бросаются водителю на помощь и сразу убегают, чтобы самим уцелеть, потому что на скорости движется поезд.

«Значительная скорость была. Сразу окликнул коллеге, беги, и буквально одна секунда, мы развернулись и не успели даже отбежать к автомобилю, не добежали и уже произошло столкновение», — рассказывает коп, что был на месте.

Удар был настолько мощным, что обломки фуры разлетелись на десятки метров. Копы бросились к водителю грузовика. У того был шок, однако травмы он предварительно не получил. А вот машиниста, который экстренно тормозил, зажало в локомотиве, его доставали спасатели.

В настоящее время 27-летний мужчина с многочисленными травмами в больнице. Он в реанимации, состояние тяжелое. По словам здешних железнодорожников, во время экстренного торможения пострадал только он — пассажиры уцелели. Более того, уцелел и виновник аварии — водитель фуры.

«Основной шлагбаум уже к тому времени был закрыт. Уже начал дополнительно опускаться. Он уже снес дополнительное. Совершил выезд на переезд и осуществил остановку на переезде», — говорит дежурный переезда Василий.

После ДТП водителя фуры осмотрели врачи и отпустили домой. Уже потом он вроде бы обратился с жалобами на боль. Его коллеги его оправдывают: вроде бы тот не хотел проскочить быстренько на красный, а тормозил перед переездом.

«Скользкая дорога, не усыпан был переезд и он пошел почти на красный, тормозил и его на переезд, а тут все закрылось с этой стороны. Так говорил, он стал и не мог двинуться», — рассказывает коллега.

Пассажирский поезд врезался в грузовик – какая причина аварии и в каком состоянии водители

От удара во время аварии разбили не только локомотив и фуру, но и крышу дома рядом. Человек, который в ней не пострадал, ему повезло потому что спал в соседней комнате.

«Я услышал, что кирпич упал на пол, штукатурка посыпалась, я подумал, что полизбы развалилось», — рассказывает мужчина.

В полиции уже открыли производство. Известно, что пассажиры, хоть и с задержкой, все-таки добрались до Ивано-Франковска. Локомотив, чтобы поезд двинулся дальше, заменили.

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