Авария и взрыв в Сьерра-Леоне: очевидцы описывают настоящий ад, когда пламя поглотило все вокруг

Большинство погибших были внутри машин, охваченных огнем.
В Сьерра-Леоне бензовоз столкнулся с грузовиком. В результате взрыва более сотни человек погибли, еще столько же — в больницах.
Об этом 6 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Это произошло на оживленном перекрестке столицы Фритауна. После аварии из бензовоза полилось горючее, поэтому люди бросились собирать его по канистрам. Это повлекло за собой огромную пробку, и именно тогда поврежденные автомобили взорвались. Очевидцы описывают настоящий ад, ведь пламя поглотило все вокруг. Большинство погибших были внутри машин, охваченных огнем. В частности, полностью выгорел полный под завязку автобус. Кроме того, загорелись даже близлежащие здания. На месте столкновения работают пожарные, полицейские и даже военные.
Сотни родственников находившихся на месте столкновения собираются под больницами и моргами, пытаясь получить хоть какую-то информацию. Ведь количество погибших и пострадавших до сих пор очень приблизительно. Людей с ужасными ожогами развезли в окрестные госпитали. Правительство Сьерра-Леоне созывает экстренное совещание. Будет председательствовать на нем вице-президент страны, ведь глава государства до сих пор не вернулся с климатического саммита в Глазго.
Напомним:
- В американском штате Мичиган произошло серьезное ДТП с участием потерявшего управление бензовоза, который влетел в отбойник, а затем мгновенно вспыхнул.
- А на трассе Ровно-Сарны вспыхнул бензовоз с 20 тоннами горючего.
- Во Львовской области копы предотвратили масштабный пожар. Гасили бензовоз обычными огнетушителями.
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