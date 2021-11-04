Авария с участием Шуфрича-младшего: отец-нардеп рассказал о последствиях для их семьи

Народный депутат рассказал, что автомобиль сын одолжил у друга.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы — При жизни" Нестор Шуфрич рассказал об аварии, которую совершыл сын народного депутата, младший Нестор Шуфрич. Тогда в ДТП серьезно пострадал и длительно лечился Алексей Мельниченко.

Об этом он рассказал в прямом эфире на 1+1 в ток-шоу "Право на власть".

По словам Нестора Шуфрича, семья выплатила пострадавшему моральный и материальный ущерб в размере одного миллиона гривен. Также он называет этот период нелегким как для Алексея Мельниченко, так и для их семьи.

"Я буду максимально сдержан, потому что я не согласовал свои комментарии с семьей главного участника этого страшного, действительно трагического события у нашей семьи. Это с Алексеей и его семьей, которые являются пострадавшими. Я знаю, как происходит жизнь Алексея. Главное, что никто не погиб - ето главное.Действительно, машина не была Нестора.Он ее одолжил для съемок клипа, в котором снимался его потерявший ногу товарищ. Он пробовал свои исполнительские таланты. И когда возвращали авто вместе с им, учитывая, что Нестор ездил на Volkswagen. Когда в машине 140 лошадиных сил, а у Bentley, если не ошибаюсь, 500-600 — это был спортивный вариант купе", — рассказал нардеп.

"Слава Богу, что никто не умер" – Нестор Шуфрич рассказал о ДТП с участием его сына

По его словам, Шуфрич-младший не рассчитал тормозной путь машины, к которой он не привык. Возможно, если бы он ездил на Bentley, он бы знал, как эта машина себя ведет.

Автогонщик, советник министра обороны (2014-2019) Алексей Мочанов ответил, что если бы Шуфрич-младший ехал 50 км/ч, то в этой аварии можно было избежать. На что нардеп от ОПЗЖ сказал, превышение скорости было незначительным. Также он добавил, что его сын сделал выводы из той аварии и что их семья выполняет решение суда.

"Слава Богу, что никто не умер. Тяжело мы это пережили. Непростое было медицинское сопровождение. Безусловно, я хочу верить в то и я надеюсь, что Нестор сделал выводы из случившегося. Машина точно была не его, потому что потом нас попросили машину выкупить. Был спор, потом подали на нас в суд. В суде определили сумму компенсации за эту Bentley, если бы он был проклят. Решение суда мы выполняем", — отметил Нестор Шуфрич.

Напомним, что ДТП с участием сына народного депутата Нестора Шуфрича произошло поздно вечером в субботу, 26 августа, 2017 года. Молодой человек, двигавшийся на автомобиле марки Bentley, на пешеходном переходе сбил прохожего. Пострадавший Алексей Мельниченко был госпитализирован. Для его лечения Нестор Шуфрич-старший вызвал специалистов из Израиля, которые перевезли пострадавшего из государственной в частную клинику и прооперировали. Шевченковский суд Киева избрал для Нестора Шуфрича-младшего меру пресечения в виде взятия на поруки. У виновника ДТП отобрали загранпаспорт, ему грозило от 3 до 8 лет заключения. Суд признал Шуфрича-младшего виновным в совершении правонарушения, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободил от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.

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