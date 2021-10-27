Авария в Харькове: водитель Infiniti вместо помощи раненым друзьям искал телефон в разбитом авто

В аварии один человек погиб, еще трое – в больнице.

Авария в Харькове произошла накануне поздно вечером: на перекрестке Infiniti мчался на красный свет и столкнулся с другим авто. Удар был такой силы, что от машин остались одни обломки. Водитель Chevrolet погиб на месте.

Обо всем, что известно о смертельной аварии – 27 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Помимо погибшего водителя в салоне Chevrolet не было никого. А вот водитель Infiniti не пострадал. В отличие от трех его пассажиров.

"У одного из пассажиров было лицо окровавленное, он был без сознания. Второй вообще лежал на животе, он сначала вообще не шевелился. А девушка, она была в шоке. Она все время плакала", — рассказал свидетель Евгений Храпаль.

А водитель в это время, вместо помощи друзьям, искал телефон в разбитом авто. Это в первые минуты после столкновения сняли очевидцы.

Пострадавших — 16-летнюю девушку и двух 19-летних ребят "скорая" доставила в реанимацию.

Водителя задержала полиция. В свои 16 он уже имеет не одно нарушение. Два года назад в супермаркете из пневматического пистолета стрелял в родственников девушки, с которой поругался, и был приговорен к двум годам лишения свободы с условным отбыванием наказания на один год.

А еще — несмотря на то, что по возрасту не имел права садиться за руль — он не раз нарушал ПДД и кичился этим в соцсетях. Так, месяц назад за превышение скорости его уже останавливали копы. Он был привлечен к административной ответственности. Было составлено два протокола.

Впрочем, парень, по словам знакомых, был уверен, что все может устроить за деньги, потому что у него "нормальные" родители.

Серебристый автомобиль принадлежит матери малолетнего водителя. С отцом они разведены – у него свой бизнес на местном рынке.

Тем временем дети погибшего водитель Chevrolet Игоря Носова разыскивают свидетелей.

ДТП в Харькове: что известно о смертельной аварии и о том, кто ее вызвал

Их папа – 58-летний Игорь Носов – военный в отставке, рассказывает сын Артем. А его сестра говорит – все свободное время мужчина отдавал трем внучкам.

Дети погибшего говорят, сделают все, чтобы водитель получил наказание. Сейчас он – в изоляторе. Меру пресечения ему будут избирать завтра.

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