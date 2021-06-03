Авария в Ровно: пострадавших ждет длительное лечение, водителя разыскивают оперативники

Был в салоне внедорожника и еще один пассажир, который также сбежал.

На красный вылетел на перекресток, протаранил такси, а потом еще и сбил пешехода. В Ровно разыскивают водителя внедорожника, за которого пострадали четыре человека, а сам он с места аварии скрылся. При этом покинул в салоне пассажирку с разбитой головой.

Об этом 3 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Когда колонна машин начала движение, на перекресток уже на красный свет молниеносно вылетает внедорожник. Таранит такси, да так, что его отбрасывает на метры. А через секунду сбивает еще и пешехода. И — скрывается с места ДТП.

Видео снимали уже очевидцы. У разбитых машин собирается толпа. Кое-кто пытается открыть такси, где заблокировало водителя и пассажира.

Безрезультатно. Пострадавших удалось освободить только спасателям.

Сбитый дорожный знак, лента, которой ограждали место ДТП и обломки от автомобилей — сейчас это напоминает об аварии, которая произошла.

В больницу госпитализировали сразу четыре человека. Пассажира внедорожника 25-летнюю девушку с переломом основания черепа и пассажира такси с многочисленными травмами — в реанимацию.

"Пациенты госпитализированы в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Состояние всех пациентов стабильное, но они могут нуждаться в длительном лечении в стационарных отделениях", — отмечает врач-анестезиолог интенсивной терапии ровенской больницы Андрей Гирак.

Водитель такси и пострадавший пешеход — в травматологии. У последнего — ушибы и травма голени.

"Состояние водителя такси также стабильное, но у него перелом левой бедренной кости и он требует оперативного лечения", — говорит врач-травматолог ровенской больницы Николай Чафонов.

А вот водителя внедорожника, который сбежал, оставив свою пассажирку с разбитой головой, сейчас разыскивают оперативники.

"Невозможно пока сказать, на кого зарегистрировано транспортное средство, ведь могут быть сменены номера", — сообщили в полиции.

Новости Украины: в Ровно водитель протаранил такси, сбил 4 пешеходов, а затем скрылся с места ДТП

Был в салоне внедорожника и еще один пассажир, который также сбежал — это ТСН стало известно из собственных источников. Как все произошло, пострадавшие — пока рассказать не могут.

"Пациенты поступали в шоковом состоянии. Момент ДТП они не помнят", — объясняет врач.

Впереди еще ряд экспертиз. В частности чтобы определить тяжесть травм пострадавших. А пока полиция просит свидетелей ДТП и тех, кто владеет информацией о водителе — связаться с ними.

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