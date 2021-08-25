Аварию с тремя погибшими во Львовской области спровоцировал пьяный 19-летний водитель

Водитель легковушки выжил и госпитализирован.

Пьяная авария на Львовщине — три человека погибли, еще семеро в больнице. На дороге Борислав-Дрогобыч столкнулись два авто.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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19-летний водитель иномарки вылетел на встречную, там как раз ехал минивэн. Удар был такой силы, что обе машины смяло. 40-летний мужчина, что находившийся за рулем минивэна, а также двое его пассажиров — 16 и 20 лет погибли на месте. Еще три человека, которые были в салоне, получили травмы.

Водитель легковушки выжил. Вместе с тремя пассажирами — им 18, 19 и 22 года — его забрали в больницу. По информации полиции, водитель, что причиной ДТП, был пьян. Вскоре ему выбирать меру пресечения.

А во вторник, 24 августа, в 23:25 ч. в селе Арламовская Воля Львовской области правоохранители во время патрулирования обнаружили на проезжей части полевой дороги 32-летнего местного жителя. Мужчина был тяжело травмирован, вероятно, после ДТП. 25 августа около 2:50 ч. потерпевший, не приходя в сознание, скончался в реанимационном отделении, отметили в полиции.

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