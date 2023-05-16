Авдеевка едва ли не дольше всех за войну страдает от обстрелов: каким город был до "русского мира"

Авдеевка долгие годы будто бы была под постоянным наблюдением ОБСЕ, но на обстрелы это не влияло.

Город, который враг пытается окружить уже больше года, окрестность Донецка с видом на город и аэропорт, который едва ли не дольше всех войн страдает от обстрелов — это об Авдеевке. Когда-то промышленный городок областного значения, сейчас одно из самых горячих мест российско-украинской войны. Жители Авдеевки все военные годы смотрели на российское телевидение и имели очень контрастные взгляды на будущее своего городка, говорится в ТСН.

Это был город в Донецкой области на 30 тысяч жителей, большинство из которых — работники местного коксохимического завода. Город попал в оккупацию в 2014-м, но даже после освобождения почти все время находился под обстрелом. С тех пор даже совсем маленькие дети могут вести мастер-классы – как жить на войне

Зимой 2017 года здесь были жесткие бои за авдеевскую промзону, местный лес и донецкую фильтровальную станцию. Тогда Авдеевка вроде бы была под постоянным наблюдением ОБСЕ, но на обстрелы это не влияло. Местную больницу даже во время перемирий накрывали "Грады", но сюда приезжали медики, завозили хорошее оборудование. Здесь, иногда, в подвалах медучреждения рождались малыши.

Авдеевка всегда была городом контрастов. Здесь были самые щемящие мемориалы в память о погибших — трезубец из снарядов на базе "Правого сектора" и возле авдеевской промзоны — в память о каждом, кто погиб здесь. Перед великой войной сюда не боялись приводить детей на экскурсии.

Мемориал Авдеевки

На день независимости здесь был обязательный ритуал — запуск огромного флага на шарах, главное — чтобы повезло с ветром и флаг пролетел над Донецком и там увидели, что мы помним и ждем дома. Но именно этот город можно назвать лидером по количеству бытовых коллаборантов. Здесь до последнего в школах держались за преподавание на русском языке, хотя в эти же школы прилетали русские снаряды и здесь всю войну смотрели русское телевидение.

Флаг из Авдеевки для Донецка

Больше ссор за язык, политику и "русский мир" возникали на авдеевском базаре, где продолжали торговать даже, когда по городу прилетали мины. Осенью один из обстрелов со стороны оккупантов уничтожил этот базар, тогда погибли семь человек и еще восемь - получили ранения.

Базар Авдеевки

Ранее самые разбитые дома были на окраине Авдеевки — с их крыш открывался вид на Донецк и шахту Путиловскую, более известную как Бутовка. Эти дома имеют народные имена – девятина и разукрашка. Сооружения стали арт-объектами.

Дом в Авдеевке – девятина

Дом в Авдеевке — разукрашка

На разноцветной девятиэтажке изобразили местную учительницу украинского языка, мурал получил название "Глаза, видевшие войну", рядом с неизменной надписью "Боже, храни Авдеевку". Этот дом и мурал на нем, несмотря на попытки врага уничтожить все вокруг, до сих пор стоят, но авиаудары и ракеты здесь громче молитв.

Мурал в Авдеевке

Здесь случалось то, что не случилось бы никогда — во время полномасштабного вторжения здесь родился ребенок, родителей 5-месячного младенца постоянно уговаривали уехать, но мать отказалась, потому что не хотела покидать дом. Дом разрушило прямое попадание – погиб и ребенок, и бабушка.

Даже несмотря на эту трагедию, в городе до сих пор продолжают скрывать детей и не уезжают.

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