"Авдеевка — только начало! Война коснется всех!": резкое заявление бойца 3-й ОШБр

Свою правду о боях за Авдеевку рассказал командир штурмовой группы 3-й ОШБр с позывным "Макар".

Авдеевка – это только начало, а война коснется всех! Такое громкое заявление сделал боец 3-й ОШБр с позывным "Макаром". Недавно он вернулся из Авдеевки и рассказал о боях за город и предупредил украинцев об опасности.

О том, что сказал военный и могли ли ВСУ удержать Авдеевку, говорится в эксклюзивном обзоре Виктории Панченко на YouTube-канале TSN.UA.

Правда об Авдеевке

Авдеевское направление является самым адским участком фронта. Военные уверяют, что тяжелее Авдеевки был только Мариуполь.

Бойцы 3-й ОШБр сдерживали врага на одном из флангов города, чтобы обеспечить выход других подразделений. Свою правду о боях за Авдеевку боец 3-й ОШБр с позывным "Макар" рассказал в интервью Ukrainian Witness.

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“У нас была задача — держать оборону в определенном секторе любым способом. Учитывая все пережитое, я не до конца могу поверить, что удалось выйти невредимым. Противник окружал нас живой силой каждый день, накатывал по 6-10 раз. А живой силы, "мяса", у него в Авдеевке было больше, чем в Бахмуте. Противник лез по 20-30 человек на одну позицию”, – рассказал он.

Когда противник узнал, что в город входит 3-я ОШБр, он начал накапливать силы. Россияне использовали все, что можно: технику, авиацию, КАБы, вертолеты, минометы, арта, кассетные боеприпасы и огромное количество FPV-дронов.

Макар отметил, российские пленные говорили, что назад не могут вернуться, ведь их там расстреливают.

"Если посмотреть фильм "Ходячие мертвецы", как там зомби ходили, так же в Авдеевке ходили россияне", — говорит он.

Самый сложный вызов

Также "Макар" рассказал, что Авдеевка стала для 3-й штурмовой "самым сложным вызовом". Военным приходилось приложить колоссальные усилия в боях.

При этом россияне несли огромные потери. По словам "Макара", его товарищи за 6-7 дней ликвидировали около 2-х рот противника.

"Сорок наших бойцов уничтожили от 220 до 240 человек противника. Это только убитые. Самая 3-я ОШБр была растянута на большое расстояние. По подтвержденным данным, благодаря работе нашей бригады россияне потеряли около полутора тысяч человек убитыми и три-четыре тысячи ранеными”, — отметил он.

По мнению командира штурмовой группы, вывод украинских войск из Авдеевки был единственно верным решением.

"Мы и так потеряли много людей на этой войне. В этом случае Авдеевку уже ничего бы не спасло”, — считает он.

Война коснется всех

Конечно, борьба за Авдеевку была кровавой и противник понес колоссальные потери, но, к сожалению, многие наши смелые защитники остались навечно в строю.

"Макар" предупреждает, что такие кровавые и дерзкие действия агрессора – это только начало.

“Авдеевка – это, пожалуй, только начало. Надо готовиться. Ну как начало, начало какой-то их новой компании, я думаю, что нужно готовиться к достаточно большим масштабам. Поэтому нам нужно, в целом, Вооруженным Силам пополняться техникой, дронами, системами РЭБ. И опять же люди, люди, люди. И если кто-то думает, что война кого-то минует, то на самом деле нет. Война она есть, и она будет еще долго. И думать что, пересижу дома, она меня не коснется — нет, она коснется всех”, — резюмировал боец.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Авдеевка — только начало! Война коснется всех!" Воин 3-й ОШБр обратился к украинцам!"

Напомним, при попытках наступления на Авдеевском направлении российские оккупанты применяют смешанную тактику и используют все оружие, которым оснащены вражеские подразделения.

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