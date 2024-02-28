"Авдеевские "ждуны" могли и гранату бросить на наши позиции": боец рассказал о местных, ожидавших РФ

Военнослужащий "Фишер" из Национальной гвардии рассказал о проблемах с местным населением в Авдеевке.

Вышедшие из Авдеевки украинские бойцы рассказали о так называемых местных "ждунах", которые пакостили защитникам. По словам военнослужащих, такие люди могли и гранату бросить на украинские позиции.

Об этом рассказал, в частности, в проекте "Наблюдательный пост" боец с позывным "Фишер" из Национальной гвардии.

"Мы работали ближе к Каменке... Обычно там было два этажа или три... небольшие здания. Там было местное население, но проблема в том... что ты боишься, что они тебя будут сдавать, где ты сидишь". и чем ты занимаешься", – рассказал боец.

Военный отметил, что из-за этой проблемы было необходимо принимать дополнительные меры безопасности.

"Оно (население – ред.) не то что мешает, но просто если ты знаешь, что вблизи тебя кто-то постоянно ходит, например, ты всегда должен выставить караул... ты не знаешь, залезет ли он сейчас и, может, тебе гранату какую-нибудь бросит", — сказал "Фишер" в интервью военным корреспонденткам ТСН Натальи Нагорной и Юлии Кириенко.

Напомним, по словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского , на Авдеевском направлении стабилизирована линия обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев.

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