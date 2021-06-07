Авиакатастрофа МН17: дело о катастрофе самолета насчитывает 65 тыс. страниц

В целом этот блок слушаний продлится до 9 июля.

Суд в Нидерландах начал рассмотрение по существу дела против первых четырех обвиняемых в причастности к катастрофе рейса МН-17 в небе над оккупированным Донбассом.

Об этом говорится 7 июня во сюжете ТСН.19:30.

Во время нынешнего блока слушаний суд должен выяснить, был ли сбит рейс МН-17 ракетой "Бук", действительно ли выпускали ее неподалеку Первомайска, и причастны ли к этому обвиняемые — трое граждан России и один — Украины.

Хотя все ответы суд объявит только в вердикте. Впрочем, есть шанс услышать новые факты относительно этой трагедии, которые ранее следствие не обнародовало публично. В целом этот блок слушаний продлится до 9 июля.

Судья Хендрик Стейнгаюс рассказал, что дело МН17 насчитывает 65 тыс. страниц, сообщает Укринформ.

"В деле 65 тыс. страниц, а также много часов видеоматериалов. Суд будет рассматривать только основные моменты", — сказал он

Напомним, что подсудимые по делу катастрофы рейса МН17 на Донбассе — трое россиян и один украинец:

гражданин РФ Игорь Гиркин-Стрелков, тогдашний "министр обороны" ДНР ";

гражданин РФ Сергей "Хмурый" Дубинский;

гражданин РФ Олег Пулатов (позывные "Гюрза" и "Халиф")

гражданин Украины Леонид Харченко (позывной "Крот"), который сопровождал "Бук" в Снежное.

Злоумышленников объявили в международный розыск.

17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит самолет авиакомпании Malaysia Airlines , выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Трагедия произошла на востоке Донецкой области в районе села Грабово, расположенного неподалеку от Тореза. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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