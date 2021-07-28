Авиакатастрофа на Прикарпатье: погибший пилот вместе с ведущим Дмитрием Комаровым устанавливал рекорд Украины

Трое погибших пассажиров — студенты-хасиды.

Четыре человека погибли в авиакатастрофе на Прикарпатье — в Коломыйском районе легкомоторный самолет упал на частный жилой дом и загорелся. Пилот и трое пассажиров, находившихся на борту, погибли сразу. Люди, которые были в доме, спаслись. Они успели выбежать в последний момент.

Об этом говорится 28 июня в сюжете ТСН.19:30.

Ворота во двор, где дом упал самолет, плотно закрыты. На пепелище сейчас работают следователи и эксперты, и посторонних туда не пускают.

Известно, что 4-местный легкомоторный спортивный самолет взлетел с коломыйского аэродрома малой авиации — это совсем близко от Шепаровцы, где собственно упал.

Погибли все, кто был на борту. Это 3 пассажиров и пилот. Пассажиры, по предварительной официальной информации полиции, иностранцы.

Новости Украины: самолет, который упал на Прикарпатье, выполнял в воздухе фигуры высшего пилотажа

Зато неофициальные источники, в частности в своем Телеграмм-канале "Объединенная еврейская община Украины" сообщила: это граждане США, хасиды, которые приехали на Коломыйщину на отдых.

Как сообщает The Jerusalem Post, погибшим студентами из США оказались Аврохом Фромовиц из Монсе, Лазер Брилл из Вильямсбурга и Герши Вайс из Лондона.

В момент падения самолета в жилом доме, на который он упал, были люди. Услышав грохот, они чудом успели выскочить на улицу. Хозяин говорит: самолет сначала задел крышу соседнего дома, а затем врезавшись в их дом, взорвался.

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Дом сильно выгорел. У селян уничтожены вещи. Жить, говорят, там сейчас невозможно. А у людей, которые были на борту, шансов выжить, предполагают чрезвычайники, не было.

"Есть предварительная информация, что баки были заполнены топливом. Возможно, это привело к такому интенсивному пожару — самолет был уничтожен, только остался двигатель и тела погибших", — рассказал начальник ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий.

А очевидцы рассказывают, что за считанные минуты перед катастрофой самолет выполнял в воздухе фигуры высшего пилотажа, и якобы очень низко над землей.

Другие очевидцы успели снять момент падения самолета. На месте катастрофы сейчас работают спасатели и полиция. Специальная комиссия выясняет, почему упал самолет.

За штурвалом был Игорь Табанюк, владелец коломыйского аэродрома, очень опытный пилот, военный летчик с 40-летним стажем.

Этот полет он выполнял на своем легкомоторном самолете словацкого производства. Борт был выпущен 5 лет назад. Самолет развивает скорость до 280-ти километров в час и, по словам специалистов, является очень маневренным и надежным в управлении.

Новости Украины: самолет, который упал на Прикарпатье, был выпущен 5 лет назад

Для большого количества украинских авиаторов Игорь Табанюк стал учителем и наставником. Летал много и в разных условиях. А еще с легкостью выполнял сложнейшие полеты. Табанюк учил летать и нашего Александра Загородного.

Два года назад Табанюк вместе с Дмитрием Комаровым установил рекорд Украины. Тогда за 3 дня они облетели всю страну по периметру и осуществили 33 посадки. А уже сегодня телеведущий канала 1+1 едва подбирает слова.

"Игорь был не просто пилотом, он был моим другом, профессионал высочайшего класса, один из лучших пилотов Украины. Это огромная потеря для всей украинской авиации, для Коломыи, для всей Украины", — сказал Комаров.

Сейчас труднее всего жене Оксане, в 2013 году она во время авиакатастрофы потеряла сына Дениса, сегодня — мужа. Много лет назад она вытащила своего Игоря фактически с того света. Табанюк упал в глубокое ущелье в Гималаях — сложилось крыло параплана. Спасатели на 3 сутки прекратили поиски, но не Оксана, она наняла частного пилота, они целыми днями, казалось бесцельно летали в этом районе и таки нашли Игоря, поломанного, больного, изможденного, но живого. Табанюк восстановил аэродром в Коломые, создал летную школу, ежегодно проводил авиафестиваль.

В последние годы конкуренты и несколько пилотов, которых Табанюк научил летать, пытались отобрать у него Коломыйский аэродром. Это его угнетало, но говорил, что в полете забывает обо всех проблемах.

Напомним, 28 июля возле села Шепаровцы Коломыйского района упал легкомоторный спортивный самолет на частный жилой дом. После падения самолет загорелся, погибли 4 человека.

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