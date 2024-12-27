Авиакатастрофа в Казахстане: Буданов сказал, кто сбил пассажирский самолет

Авиакатастрофа рейса Баку – Грозный: Кирилл Буданов и Андрей Коваленко сделали громкие заявления о падении самолета. Пассажирский лайнер над Грозным был поражен российским ЗРК, но РФ постарается все скрыть.

Что же произошло на самом деле, почему взволновались в Кремле и что говорят в Баку? Все детали трагедии смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Громкое заявление Буданова

Глава украинского Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что самолет сообщением Баку – Грозный, потерпевший авиакатастрофу в Казахстане, был сбит. Об этом главный военный разведчик Украины сказал в комментарии The War Zone:

"Насколько нам известно, самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Панцирь С1" на российской территории".

На кадрах, где сняты последние моменты перед катастрофой, видно, что пилоты пытаются посадить самолет, прежде чем он разбился.

На видео, которое сделали уже после крушения, видно, что хвост судна иссечен осколками.

Власти РФ все скрывают

Тем временем руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал в Сети, что самолет над Грозным был поражен российским ЗРК, но РФ будет пытаться все скрыть. Разрыв ракеты ЗРК повредил самолет и вывел из строя его системы. И российский телеграм-канал даже называет зону, где могла произойти трагедия в результате работы ПВО:

"Как только лайнер начинал снижаться для посадки, у него переставал работать GPS, а диспетчер терял "radar contact". Пилот не мог в таких условиях посадить самолет и решил лететь в Баку. Когда он начал разворачиваться для этого, рядом произошел взрыв – все указывает на то, что борт был поражен средствами ПВО".

Из расшифровок следует, что экипаж неоднократно сообщал, что отказали датчики GPS. При том, что борт уже ждали в аэропорту, зажигались огни посадочной полосы. Но когда самолет снижался, то происходили неполадки, которые, вероятно, были вызваны "глушилками" БпЛА, говорится в сообщении:

"В 07:53 и 07:55 системы отключались почти полностью, экипаж сообщал, что не может использовать зональную навигацию (метод самолетоведения), и никакие другие возможности. Причем диспетчер также терял "radar contact" и в таких условиях не мог вести самолет на посадку. Выходит, что самолет в аэропорту Грозного никто не разворачивал, и погодные условия здесь ни при чем. Борт пытались посадить с 07:36 (первая связь с диспетчером Грозного). В процессе часто исчезала связь или в эфире были помехи, а экипаж пытался заходить на посадку почти вслепую, уточняя данные вплоть до высоты, на которой летит самолет. Последняя попытка зайти на посадку прошла почти в полном безмолвии. С 08:10 до 08:11:50 в эфире молчали все, но вместо приземления на полосу номер 26, экипаж сообщил "Следуем на Баку". В 08:12 экипаж снова сообщает о потере сигнала на обоих датчиках GPS и просит координировать полет диспетчера, что он делает следующие несколько минут. В 08:16 экипаж сообщает тревожную информацию: "У нас отказало управление, удар птиц в кабине. Удар птиц в кабине (неразборчиво)".

Именно в это время рядом с самолетом произошел взрыв и экипаж мог принять это за столкновение со стаей птиц. Далее диспетчер спрашивает, нужна ли какая-либо помощь, а экипаж прежде всего спрашивает данные о погоде в аэропорту в Минводах и затем подтверждает, что помощь нужна, говорится в сообщении:

"Тот самый удар, по данным источника ВЧК-ОГПУ, произошел над Наурским районом, в этой местности расположены сразу несколько воинских частей, в том числе и со средствами ПВО. В 08:18 экипаж сообщил диспетчеру, что теряет управление самолетом. В дальнейшем экипаж запросил данные относительно аэропорта в Махачкале, и неоднократно сообщал о том, что перестала работать еще и "гидравлика".

То есть россияне сами признают, что самолет "Азербайджанских авиалиний" сообщением Баку – Грозный был поражен их ЗРК. Однако власти РФ будут делать все, чтобы скрыть вину в авиакатастрофе и гибели людей. Об этом руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал в Сети:

"Россияне, ознакомившиеся с расшифровкой переговоров экипажа рейса "Баку – Грозный", сами признают, что самолет "Азербайджанских авиалиний" был поражен ПВО (ракета ЗРК содержит шрапнель). Еще раз отмечу к тому, что вчера озвучивал – отверстия в фюзеляже самолета ао время полета не берутся от птиц. Пассажиры четко сняли это. Разрыв ракеты ЗРК повредил самолет и вывел из строя его системы. И по ссылке выше российский канал даже называет зону, где могла произойти трагедия в результате работы ПВО России. Россия не закрыла воздушное пространство над Грозным. Также самолету не дали разрешение сесть в Грозном или Махачкале не просто так".

По его словам, только профессиональная работа пилотов самолета не позволила россиянам превратить эту историю в провокацию РФ против Украины. И сейчас Россия будет делать все, чтобы скрыть свою вину в авиакатастрофе и гибели людей.

Авиакатастрофа в Казахстане

Напомним, что 25 декабря вблизи Актау в Казахстане разбился пассажирский самолет рейса 8432 "Азербайджанских авиалиний", следовавший из Баку в Грозный. На борту самолета находились 67 человек. 38 человек погибли, 29 пассажиров выжили, но многие получили серьезные ранения. Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана заявило, что причиной крушения самолета стала российская ракета "земля – воздух". Поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из аэропортов РФ, несмотря на запросы пилотов об аварийной посадке.

Открыто уголовное производство

По факту крушения самолета возле Актау в Казахстане Генпрокуратура Азербайджана открыла уголовное производство. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что узнал об авиакатастрофе в российском воздушном пространстве по дороге в Санкт-Петербург для участия в саммите СНГ и немедленно дал указание развернуть самолет и вернуться в Баку. По словам Алиева, в Актау, где произошла катастрофа, была направлена группа представителей Азербайджана. Также он дал поручение поскорее отправить бригады медиков на место крушения. Президент поручил правительству создать комиссию для расследования причин крушения рейса 8432 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".

Азербайджан ждет

Азербайджан ожидает официального признания со стороны России, что ее система противовоздушной обороны "Панцирь-С1" сбила самолет, потерпевший крушение в Казахстане, что повлекло гибель 38 человек. Об этом агентству Reuters сообщили источники, осведомленные с предварительным расследованием:

"Никто не утверждает, что это было сделано намеренно. Однако, учитывая установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признает сбитие азербайджанского самолета".

В свою очередь США и Канада призвали Россию провести прозрачное расследование инцидента. В заявлении канадского МИД отмечается: "Мы призываем Россию разрешить открытое и прозрачное расследование и принять его выводы".

Это не первый сбитый Россией самолет

На совести России это не первый сбитый гражданский самолет и попытка скрыть свою вину. Летом 2014 года в небе над Донецкой областью террористы Путина из ЗРК "Бук" сбили Boeing 777 "Малазийских авиалиний". Тогда погибли 283 пассажира, среди них – 80 детей. Граждане 10 стран мира стали жертвами "русского мира". Россия не только не приобщилась к расследованию, но и всячески препятствовала, невзирая на мольбы родных погибших в катастрофе, которые искали правды. Пожизненное заключение за теракт в украинском небе над оккупированной Донетчиной получили трое, в частности, главарь боевиков Гиркин-Стрелков. Но родные требуют, чтобы наказание понесли не только исполнители, но заказчики, в частности, военный преступник Путин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: АВИАКАТАСТРОФА В КАЗАХСТАНЕ: БУДАНОВ СКАЗАЛ, КТО СБИЛ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ!

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