Авиакатастрофа в Казахстане: все, что известно о падении самолета и причинах трагедии

Иностранные компании одна за другой отменяют полеты в ряд российских городов после катастрофы пассажирского самолета Азербайджанских авиалиний. Западная пресса со ссылкой на собственные источники кишит заголовками о том, что судно сбили над городом Грозный зенитной ракетной установкой Панцирь С-1.

То есть российская ПВО виновата в произошедшем. К таким выводам пришли и в украинской разведке. В результате падения погибли 38 человек, 29 человек чудом выжили, потому что находились в неразорвавшейся хвостовой части. И этот случай не первый, когда российские ракеты сбивают гражданские боинги. Подробнее об авиакатастрофе и ответственных за нее — в сюжете ТСН.

Издание Reuters со ссылкой на азербайджанские источники пишет: это российская ПВО виновата в падении пассажирского самолета, следовавшего из Баку в Грозный. Сценарий, до боли напоминающий трагедию рейса МН-17. На фюзеляже судна хорошо видны следы от шрапнели. Глава украинской разведки Кирилл Буданов называет комплекс, из которого попали в судно — это ЗРК Панцирь С1. В Агентстве Reuters уточняют: у пилотов самолета не было шанса связаться с землей — еще на подлете к Грозному коммуникации заглушили работающие рядом с аэропортом средства радиоэлектронной борьбы.

Авиакатастрофа в Казахстане/Скриншот по видео ТСН

“Когда я увидела фотографии повреждений на хвосте самолета, стало ясно, что, вероятно, это повлекло за собой зенитное вооружение, ведь паттерн обломков совпадает с поражением ракетой класса “земля-воздух”. Вероятно, они приняли пассажирский самолет за украинский беспилотник и открыли по нему огонь из ПВО”, – говорит Энн Мэри Дейли, бывшая старшая советница Пентагона по международной безопасности, эксперт по России и Европе.

В Грозный 25 декабря Эмбраер-190 направлялся из Баку. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Пилоты несколько раз пытались посадить самолет в чеченском городе, прежде чем произошло попадание в фюзеляж.

Примечательно, что борт не сел в ближайшем аэропорту России, а перелетел через Каспийское море до казахстанского города Актау, где и врезался в землю. От удара самолет разбился на две части. 38 человек, находившихся в голове самолета, погибли, в том числе и два пилота, успевших героически дотянуть подбитую машину в Казахстан. 29 человек чудом выжили. В соцсетях распространяются кадры, как они выбираются из размозженной хвостовой части.

Эти люди вместе с обломками не упавшего в Каспийское море самолета станут ценными свидетелями. Выжившие говорят, слышали громкий звук похожий на взрыв, после него самолет едва подвергался управлению.

Благодаря этому свидетельству удастся быстро установить причины трагедии. Российская сторона пыталась все сбросить на туман или столкновение с птицами и настаивает на том, чтобы дождаться результатов расследования. Власти Казахстана и президент Азербайджана пока воздерживаются от прямых и публичных обвинений.

Авиакатастрофа в Казахстане/Скриншот по видео ТСН

“Я дал соответствующие указания и побеседовал с премьер-министром. Под его руководством была создана комиссия. Одновременно делегация Азербайджана была направлена в город Актау, где произошло несчастье. Задача комиссии — полностью расследовать вопросы, причины и все детали аварии, а также сообщить мне и народу Азербайджана", — говорит президент Азербайджана Илхам Алиев.

Авиакатастрофа в Казахстане/Скриншот по видео ТСН

Неофициально, как пишет ряд изданий, Баку отказывается замалчивать трагедию и ждет от Кремля признаний.

Депутат Азербайджанского парламента Расим Мусабеков отмечает: сейчас в Москве некоторые предпринимают определенные действия, чтобы замести следы, однако российская сторона должна действовать адекватно ситуации и принести извинения. А ответственных привлечь к уголовной ответственности и выплатить компенсации пострадавшим и семьям погибших.

Пока продолжается расследование, полеты в регион приостановили азербайджанские операторы, казахские авиалинии и одна из крупнейших авиакомпаний Израиля.

“Если Россия попытается это отрицать или скрыть, это может привести к разрыву отношений с Азербайджаном. Если Россия не принесет извинений за то, что произошло, и не придаст большей ясности в своем управлении воздушным пространством, это также может привести к дальнейшему ухудшению отношений между Россией и другими странами на ее границах, в частности в Центральной Азии", — говорит Энн Мэри Дейли, бывший старший советник Пентагона по международной безопасности, эксперт из России и Европы.

Сбивать пассажирские самолеты, а затем скрывать это преступление — для России не в первый раз. В июле 2014 года они руками боевиков попали в судно малазийских авиалиний МН-17. Тогда погибли 298 человек. В 2022 году суд Гааги официально определил круг виновных: Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко заочно приговорили к пожизненному заключению.

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