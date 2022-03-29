Авианелет оккупантов и жизнь в освобожденных громадах: какая ситуация в Сумах и области утром 29 марта

Авианелет оккупантов и жизнь в освобожденных громадах: какая ситуация в Сумах и области утром 29 марта

Больше всего от российской агрессии в области пострадала Тростянецкая громада.

Из освобожденного 26 марта от оккупантов Тростянца продолжается эвакуация раненых и оставшихся без жилья людей. Власти обещают восстановить жизнь в городе как можно скорее. В Сумах возобновляется работа АЗС и троллейбусных маршрутов.

ТСН.ua собрал последнюю информацию о ситуации в Сумах и области за минувшие сутки, 28 марта.

Ситуация в Сумах и Сумском районе

Председатель Сумской областной государственной администрации – руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что 28 марта в Сумском районе состоялся вражеский авианалет – были сброшены бомбы. Били по элеватору, где хранится зерно, и по электрической подстанции. Есть повреждения и разрушения.

"Самолеты летали над городом Сумы и была угроза бомбардировки даже областного центра", — подчеркнул глава области.

В Сумах, пострадавшем от вражеских обстрелов, возобновляют работу АЗС и коммунальный транспорт.

Со вторника, 29 марта, возобновляется работа троллейбусных маршрутов №4 и №8. Всего перевозки пассажиров по городу будут осуществлять 11 троллейбусов КП "Электроавтотранс". Время работы: с 7:00 до 17:00 (время может изменяться в зависимости от ситуации по городу).

По словам мэра города Александра Лысенко, в Сумах есть небольшие локальные проблемы с электроснабжением. Что касается работы школ и садиков, то обучение в школах будет дистанционным, а садики будут работать в режиме дежурства.

Ситуация в области

Глава ОВГА Дмитрий Живицкий сообщил, что по состоянию на 29 марта российские войска еще остаются только на территории Конотопской общины, где 28 марта происходили перестрелки, в результате чего был поврежден бензовоз. По словам Живицкого, кроме Конотопской общины, на территории области есть горячие точки в Бурынской громаде, где зафиксировано большое количество вражеской техники, вооружение, авиация, артиллерия и даже установленные российскими оккупантами блокпосты.

В то же время Лебединская, Ахтырская громады, Сумский район, Тростянецкая, Краснопольская и Боромлянская громады сейчас освобождены от оккупантов и пытаются как можно быстрее восстановить жизнь.

Были 8 дней жестокие бои за Тростянец и, к сожалению, центральная часть города разрушена.

В город направили гуманитарную помощь, а также эвакуировали и расселили в Сумах людей, лишившихся жилья в Тростянце. Оказали медицинскую помощь раненым и больным местным жителям, которые из-за оккупации и постоянных обстрелов не могли попасть в больницу.

"Как только военные дали разрешение гражданским, мы выехали туда с гуманитарным конвоем в освободившиеся громады. Привезли людям медикаменты первой необходимости, жизненно важные лекарства, заранее сформированные продуктовые наборы, предметы гигиены, детское питание и подгузники", — сказал глава ОВГА.

В город также завезли генераторы и топливо, а также спутниковую связь Starlink. В Тростянце также должна с дня на день появиться мобильная связь. Власти занимаются вопросом восстановления железнодорожной и транспортной инфраструктуры. Происходит разминирование территории громады и поиск тел погибших. За прошедшие сутки на территории Тростянецкой громады нашли тела двух местных жителей, на теле одного из них обнаружены следы пыток. Открыты уголовные производства.

Что касается работы больницы в Тростянце — то возобновление ее работы пока невозможно из-за сильных повреждений и возможного наличия мин. Больные будут доставляться в больницы города Сумы или Ахтырка.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 34-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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