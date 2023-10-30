Авиапрорыв на "Азовсталь": командующий ССО раскрыл ранее неизвестные детали операции

Командующий Сил специальных операций (ССО) генерал-майор ВСУ Виктор Хоренко раскрыл неизвестные детали авиапрорыва на "Азовсталь" в окруженном россиянами Мариуполе. Украинские военные на вертолетах совершили семь удачных рейсов. В каждом участвовало разное количество машин и параллельно производилось несколько операций.

Об этом Хоренко рассказал в интервью ТСН.

"Я очень хорошо помню эти моменты, когда были первые рейсы и как они планировались. Это были трудные решения. Когда мы общались с пилотами, комбригами и командующими армейской авиации, они нам помогали планировать эти полеты на "Азовсталь". Было удачных семь рейсов. В каждом полете участвовало разное количество вертолетов. Мы изучили обстановку, противника, радиоэлектронную обстановку и планировали маршрут. Параллельно проводилось несколько операций: и наземная, и воздушная", – рассказал командующий ССО.

По его словам, тогда у него не было опыта такого типа операций, поэтому приходилось разбираться уже во время нее. Проблема была в том, что вертолет не мог поднять необходимое защитникам на "Азовстале" количество груза, поэтому нужно было выбирать.

"Когда тебе привозят боекомплект, который ты должен загрузить, и Редис, с которым напрямую поддерживали связь, говорит, что ему в настоящее время необходимо. У тебя 15 тонн груза, а один вертолет может около двух тонн взять. Там есть определенные нюансы. Кроме того, еще была доставка людей, мотивированных бойцов, которые в то время могли работать и поддерживать. Потому что мы понимали: были и потери и моральное истощение людей", – рассказал Хоренко.

Командующий ССО говорит, что основная часть бойцов выполняла свой долг. Также было много добровольцев, которые выражали желание поддержать, имели прямое или опосредованное отношение и к "Азову", и к находившимся в то время в Мариуполе бойцам.

"Основная задача была доставить боекомплект. Но когда говорят, что из 15 тонн может только 2 тонны влезть, нужно что-то выбирать. А у тебя еще приходит 10 добровольцев. Говорят: мы тоже хотим полететь защищать "Азовсталь". Тогда принимали трудные решения: или боекомплект загрузить, медикаменты, тогда средства связи, старлинки только у нас появлялись, или люди, которые должны были защищать. Мы были ограничены, считалось по минутам", – рассказал командующий ССО.

Хоренко говорит, что военные шли в полном режиме радиомолчания. Выгрузка не должна была занимать более 10 минут.

"Но всегда люди справлялись до 5 минут. После этого была загрузка раненых, которые в более тяжелом состоянии. Было несколько историй, мало кто о них знает. Как люди, специалисты высокого профиля, вылетали, работали там и определенными рейсами умудрялись возвращаться. они были нужны по другим направлениям", – рассказал командующий ССО.

За семь рейсов один военнослужащий попал в плен, говорит Хоренко. Его уже обменяли.

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