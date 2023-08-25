Авиатроща или казнь: мир выясняет, что произошло с Пригожиным и верхушкой ЧВК "Вагнера"

Мировые политики и разведки пытаются выяснить, что произошло с верхушкой террористической организации ЧВК "Вагнера". О версиях гибели главаря наемников — далее в материале.

Самолет, принадлежавший руководителю частной военной компании Евгению Пригожину, на днях разбился в Тверской области. По сообщениям, на борту был и сам Пригожин, и основатель компании Дмитрий Уткин. И, хотя экспертиза ДНК еще не доказала личности погибших, гибель главаря "вагнеровцев" фактически подтвердил лично Путин.

Какие версии крушения рассматривают и какое послание она может нести для российских элит, рассказала корреспондентка ТСН Екатерина Федорченко.

Самолет, на борту которого, согласно документам, находилась верхушка ЧВК "Вагнера", развалился в воздухе. Эксперты выдвигают две вероятные версии произошедшего: взрыв на борту или сбивание ракетой с земли.

Авиакатастрофа самолета Пригожина / Фото: Associated Press

Тела погибших – троих членов экипажа и семерых пассажиров – забирают на экспертизу, личности будут устанавливать по ДНК. В списках пассажиров, кроме рядовых "вагнеровцев", имена сразу двух главарей организации — Евгения Пригожина и основателя ЧВК Дмитрия Уткина.

Несмотря на то, что официального подтверждения, что они погибли, еще нет, это фактически подтверждает диктатор Путин. Он о Пригожине, который еще два месяца назад вел своих наемников на Москву, говорит лишь в прошлом: "Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных — и для себя, и тогда, когда я его просил об этом".

Евгений Пригожин: кто он и откуда знал Путина

Путин и его "бывший повар" Пригожин / Фото: Associated Press

"Повар Путина", как называли Пригожина, - ресторатор, который познакомился с будущим российским президентом еще в 90-х,и быстро расширил свой бизнес. Он получил контракты на питание от министерства обороны РФ и государственных школ. А 10 лет назад основал свою частную армию, оставившую кровавый след во многих странах, в частности, и в Украине.

Боевое подразделение бывших силовиков, часто с криминальным прошлым, весной 2014 начинает действовать в Крыму и на Донбассе. Сбитие Ил-76 в Луганском аэропорту и бои за Дебальцево — к этим операциям на первой стадии войны причастны как раз "вагнеровцы".

Евгений Пригожин / Фото: ТАСС

Впоследствии боевиков ЧВК перебрасывают в Сирию, где Россия вступила в войну. А вот в марте 2022-го, когда взять Киев за три дня не удалось – Путин возвращает "вагнеровцев" на украинский фронт. Взятие Попасной, захват соседних Северодонецка и Лисичанская истощают компанию. "Вагнеровцы" начинают массово вербовать заключенных в российских тюрьмах, набирают около 50 тысяч. Чуть ли не половина из них погибнет во время боев за Соледар и Бахмут.

Конфликт Пригожина из Минобороны РФ

В конце 2022 года Пригожин вступает в конфликт с российским министерством обороны, жалуется на нехватку боеприпасов. В ответ – название "Вагнер" исчезает из российских медиа, а Генштаб приписывает себе успехи "вагнеровцев" на поле боя.

Пригожин имел конфликт с российским министерством обороны

Взаимные обвинения продолжаются еще несколько месяцев, пока весной "Вагнеру" официально запрещают вербовать заключенных. Минобороны РФ требует, чтобы наемники подписали контракты с ним. В конце концов, вместо того, чтобы терять остатки своей армии, Пригожин собственным решением выводит "вагнеровцев" из Бахмута и продолжает публично позорить командование российской армии. Главное, о чем тогда заявил главарь наемников — это то, что 24 февраля у России не было никаких причин начинать полномасштабное наступление на Украину.

Против мятежников возбуждают уголовное дело. Офис "Вагнера" обыскивают, но до Москвы наемники не доходят — останавливаются за 200 километров. Пригожина вроде бы убедил отступить Лукашенко, который в течение дня говорил и с владельцем "вагнеровцев", и с президентом России.

"Вагнер" в Беларуси

Боевиков перемещают в Беларусь, дело против Пригожина закрывают – даже изъятые во время обысков 10 миллиардов рублей возвращают. Два месяца царит относительная тишина – "вагнеровцы" тренируются с белорусскими военными, Пригожин активизирует свою деятельность за границей.

Авиакатастрофа самолета Пригожина

Авиакатастрофа с самолетом Пригожина происходит ровно через два месяца после попытки бунта. Многие западные эксперты отмечают — заказчиком этой казни является лично Путин. И это могло быть его предостережение, в том числе и для русских элит.

Остатки самолета Пригожина / Фото: Associated Press

В Кремле все упреки привычно отвергают — говорят, что причину смертей установит следствие. "Вагнеровцы", оставшиеся без верхушки, провозглашать месть пока не спешат. А Лукашенко, еще два месяца назад заявлявший, что остановил бунт Пригожина, гарантируя ему безопасность, спешно исправляется и уверяет, что никаких гарантий не было.

Что будет с "Вагнером" дальше

Пока дальнейшая судьба частной армии Пригожин остается неизвестной. В некоторых регионах России уже сносят массовые захоронения боевиков. А мировые эксперты подчеркивают — что случилось с главарем террористической организации и какое бы применение для нее не выбрало Кремль — похоже, что независимой от Москвы армия "вагнеровцев" больше не будет.

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