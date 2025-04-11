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- Эксклюзив ТСН
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Авиатроща в США: очевидцы рассказали жуткие подробности
В США разбился вертолет. Что известно?
Авиатроща в сердце Нью-Йорка. Вертолет с туристами, вылетевший от статуи Свободы разбился над рекой Гудзон. Погибли шесть человек. Очевидцы крушения говорят, что вертолет буквально распался на части в воздухе.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.
«Это звучало как ряд выстрелов, говорит Дэни. Ее окна выходят на Мангеттен, и женщина работает из дома. Так что катастрофу она видела одной из первых. Я действительно услышала его до того, как увидела, но это было похоже на пять или шесть громких выстрелов. Я выглянула в окно и увидела, как вертолет разваливается. Я увидела, как от него отлетело несколько кусков. Они все разбились о воду. Это было очень страшно видеть», — говорит Дени.
Бель Эйнджел наблюдала авиатрощу из другого места — женщина говорит, что сначала очевидцы увидели вспышку света, и подумали, что это молния. А потом начали падать обломки.
«Первые 15 минут после падения в воде никого не было. Вертолет был прямо там, и все просто стояли на месте. Мы плакали. Мы думали: „Боже мой, что нам делать?“ Понимаете, что я имею в виду? Потому что вы прыгнете в воду? Попробуете ли вы их спасти?», — говорит она.
Спасатели прибыли оперативно, впрочем, четыре человека, находившиеся в вертолете, погибли на месте. Еще двое умерли по дороге в больницы.
На борту находились гости из Испании — глава подразделения компании «Сименс» с женой и тремя детьми. Вертолет принадлежал компании, организующей воздушные путешествия для туристов. По сообщениям, полет длился менее 18 минут, пока пилот не потерял управление. Дэнни говорит — после катастрофы в столь оживленном месте — ей жутко.
Обломки вертолета уже подняли из воды. То, что они упали в реку, говорят эксперты, позволит узнать больше о причинах катастрофы. Расследование продолжается.
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