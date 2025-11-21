Авиация, ПВО и "мирный план" США: о чем договорился Зеленский в Европе и Турции и почему растет напряжение

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский совершил сначала европейское турне, а в Турции заявил о готовности вернуть переговоры в Стамбул. Далее — неожиданный «мирный план» США с агрессивными дедлайнами, выжиданием Кремля и настороженностью Европы — все это произошло с нами только в течение последних дней. И с каждым последующим — напряжение, как внутри страны, так и снаружи — только растет.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

Визит Зеленского в Евросоюз

Утро воскресенья. Президентский самолет приземляется в Афинах. Зеленский направляется на встречу с президентом Греции. Президент Константинос Тасулас заявляет о поддержке целостности Украины, помощи в восстановлении и возвращении украинских детей.

Уже после главы государственных газовых компаний с обеих сторон заключают соглашение о вертикальном энергетическом коридоре — из Греции в Украину. Это должно покрыть часть из дефицита, который образовался в результате разрушительных российских атак по украинской газодобыче, объясняет глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Понедельник. Военная база неподалеку от Парижа. Президенты Украины и Франции подписывают историческое соглашение об усилении боевой авиации французскими истребителями «Рафаль». Их Киев будет закупать у Парижа в течение следующих 10 лет. Вероятно, что будем рассчитываться и репарационным займом.

Владимир Зеленский также заявляет, что Украина получит французские радары, 8 систем противовоздушной обороны и 6 пусковых установок. Еще Франция до конца года готовит дополнительный оборонный пакет, по системам ПВО вместе с ракетами и системами противодействия беспилотникам.

А еще в Украине до конца 2029 года должны появиться 55 французских локомотивов. Соглашение в области перевозок на почти полмиллиарда евро в Елисейском дворце подписывают французский производитель поездов и электровозов с председателем правления «Укрзализныци».

Вторник. Здание парламента в Мадриде. Украинской делегации показывают зал заседаний и вносят имя Зеленского в книгу почетных гостей.

Здесь показывают: противодроновые системы, турели, воздушные и наземные дроны, радары дальнего обнаружения и боеприпасы. И подчеркивают — готовы к сотрудничеству.

Далее встречи тет-а-тет с королем Испании Фелипе шестым, а затем с премьером — Педро Санчесом, после которой звучат заявления об испанском пакете помощи. Это, в частности, 40 ракет для ПВО и не менее 615 миллионов евро — на закупку и разработку оружия и поддержку энергетики.

Европейское турне президента состоялось на фоне громкого коррупционного скандала. Речь идет о схемах обогащения на энергетике во время войны. Но все это публично лидеры стран-партнеров не комментируют.

«Они понимают: какой бы ситуация ни была, разрушение властной вертикали в Украине — она приведет к поражению Украины. Если они об этом публично не говорят — это не значит, что их это не беспокоит. И это не значит, что в частной коммуникации они не задают какие-то жесткие вопросы и требования», — говорит политолог Максим Несвитайлов.

Визит в Турцию

Анкара. Последний пункт назначения международного турне президента. Встреча с турецким лидером длится более двух часов — Эрдоган заявляет о готовности вернуть Москву за стол переговоров в Стамбуле.

«Турция хочет быть не только площадкой на переговорах. Турция хочет выступать в роли посредника. Я не думаю, что Турция будет играть на стороне России. Они тоже будут искать различные компромиссные варианты», — объясняет политолог Владимир Фесенко.

Новый «мирный план» США

Пока Президент был в международном турне — в Киев с новым «мирным планом» приехали представители Пентагона, с которыми Зеленский встретился уже по приезду.

Требования, которые президент Украины уже отвергал ранее, сегодня он обсудил с Макроном, Стармером и Мерцом по телефону.

И Украина, и Европейские союзники — ключевые пункты американо-российского плана — отклонили.

