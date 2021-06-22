Австралия разругалась с ЮНЕСКО из-за рифа, который страдает от изменений климата

Без работы могут остаться тысячи людей, которые зарабатывают благодаря этому рифу.

Австралию возмутило предложение внести Большой барьерный риф, расположенный вдоль ее побережья, в список памятников, находящихся под угрозой.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Такое предложение озвучили в Комитете всемирного наследия, что входит в ЮНЕСКО. Там подчеркивают — риф страдает от изменений климата и требует лучшей защиты. Поэтому на встрече в следующем месяце можно было бы принять решение, как лучше защитить памятник.

Заявления ЮНЕСКО возмутили Австралию, которая считает, что авторы предложения забыли учесть все ее усилия по сохранению Большого барьерного рифа. Если он попадет в список памятников, находящихся под угрозой, это может сократить поток туристов к объекту. А связанная с рифом инфраструктура обеспечивает в Австралии тысячи рабочих мест.

Новости мира: Большой Барьерный риф в опасности - как ЮНЕСКО будет защищать и почему возмущается Австралия

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