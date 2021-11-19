Австрия вводит тотальный локдаун и готовит обязательную вакцинацию для всего населения

Австрия вводит тотальный локдаун и готовит обязательную вакцинацию для всего населения

Новые ограничения согласовали и в Германии

Австрия первой в Западной Европе вводит тотальный карантин – уже с понедельника, пока на 10 дней.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Кроме того, впервые в Европе вакцинацию от коронавируса там сделают обязательной – заявил канцлер Александр Шалленберг. Он сообщил, что это будет с февраля и анонсировал штрафы за отсутствие прививок, впрочем, их размера пока не назвал.

Новые ограничения согласовали и в Германии, где за прошедшие сутки зафиксировали 65 тысяч новых положительных тестов. Там хотят сделать вакцинацию обязательной для профессий ухода – персонала больниц и домов престарелых. Остальные же ограничения регионы будут принимать самостоятельно, в зависимости от ситуации на месте. Шаги могут быть разные: от недопущения невакцинированных в общественные места – вплоть до локдаунов.

Новости мира: Австрия стала первой страной с обязательной вакцинацией от коронавируса

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