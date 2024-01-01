Авто подбрасывало вместе с людьми: жуткие подробности сильного землетрясения в Японии (фото, видео)

Япония начала год под ударами стихии — там произошло самое мощное за несколько лет землетрясение и угроза цунами. Пока известно о первых раненых. Власти призывают японцев эвакуироваться, ведь угроза на этом не миновала.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

Землетрясение произошло в городе Вадзима в центральной части страны. Этот регион в первый день года – всколыхнули мощные подземные толчки. Настолько сильных – здесь не фиксировали с 2018 года.

В магазинах падал товар с полочек. На вокзале шатались табло и потолок. А вот на заправке – автомобили подбрасывало вместе с людьми.

Непогода в Японии.

Впрочем, самая главная угроза притаилась на побережье. Когда толчки стихли, становится известно - региону грозит цунами. В центральной части страны фиксируют волны - почти полтора метра высотой. Но по прогнозам - на города могут обрушиться и трехметровые волны, а потому людей призвали эвакуироваться.

Последний раз предупреждение о столь сильном цунами - в Японии выпускали в 2011 году, когда стихия унесла 20 тысяч жизней и привела к трагедии на атомной станции Фукусима-1.

Непогода в Японии

В настоящее время власти уверяют – атомные станции работают без нарушений. Однако призывает граждан быть начеку. В настоящее время в пострадавших районах десятки тысяч человек оказались без света, известно о проблемах со связью, железнодорожным и авиационным сообщением. В районах в эпицентре стихии – начались первые эвакуации.

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Напомним, на днях в Румынии зафиксировали землетрясение, почувствованное в Украине.

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