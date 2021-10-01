Авто разорвало пополам: в Польше медики спасают единственного выжившего в жуткой ДТП украинца

Три человека погибли.

Польские врачи борются за жизнь травмированного украинца — единственного, кто выжил в жуткой ДТП под Лодзем.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 1 октября.

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В среду автомобиль с украинцами ехал из Вроцлава в Катовицу. По дороге водитель потерял вождения, после чего машина на полной скорости влетела в светофор. Ее разорвало пополам. Авто так изуродовало, что спасатели доставали людей с помощью спецтехники.

ДТП унесло жизни трех человек — это два мужчины и женщина, которым по 23 и 25 лет. Уцелевшем пассажиру тоже 25 лет. По словам свидетелей, такой ужасной аварии они еще не видели.

Новости мира: польские врачи борются за жизнь травмированного украинца

Как сообщалось, в Польше произошла ДТП с украинцами — шесть человек погибли, 34 - получили ранения. Всего в автобусе, который слетел с эстакады, было 57 украинцев. Транспортное средство ехал по маршруту Познань-Херсон.

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