Авто разорвало пополам: в Польше медики спасают единственного выжившего в жуткой ДТП украинца

Три человека погибли.
Польские врачи борются за жизнь травмированного украинца — единственного, кто выжил в жуткой ДТП под Лодзем.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 1 октября.
В среду автомобиль с украинцами ехал из Вроцлава в Катовицу. По дороге водитель потерял вождения, после чего машина на полной скорости влетела в светофор. Ее разорвало пополам. Авто так изуродовало, что спасатели доставали людей с помощью спецтехники.
ДТП унесло жизни трех человек — это два мужчины и женщина, которым по 23 и 25 лет. Уцелевшем пассажиру тоже 25 лет. По словам свидетелей, такой ужасной аварии они еще не видели.
Как сообщалось, в Польше произошла ДТП с украинцами — шесть человек погибли, 34 - получили ранения. Всего в автобусе, который слетел с эстакады, было 57 украинцев. Транспортное средство ехал по маршруту Познань-Херсон.