Легковик с 11 пассажирами врезался в дерево на Волыни: трое погибли

Среди погибших и водитель

Три человека погибли, еще девять травмированы в ДТП на Волыни.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Там водитель легковушки умудрился вместить в салон до 11 пассажиров, на скорости въехал в дерево. Удар был настолько мощным, что машину смяло как картон.

Семеро из пассажиров были дети. 4-летняя девочка, 30-летний водитель и еще один взрослый пассажир погибли на месте. Других пострадавших госпитализировали в больницы.

Причины аварии — расследуют в полиции.

Напомним, что недавно смертельная авария произошла на Киевщине — водитель не справился с управлением, машина перевернулась. На тот момент в небольшом легковике было 16 человек. Двое из них погибли — ребенок и взрослый.

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