Авто сбило 12-летнего ребенка: на Прикарпатье селяне перекрыли трассу, требуя установить светофор

От удара 12-летняя девочка отлетела на 10 метров.

Медики спасают жизни 12-летней девочке на Прикарпатье. В селе Лесной Хлебичин ее на пешеходном переходе сбил автомобиль.

Об этом 30 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Возмущенные люди сразу же перекрыли трассу Ивано-Франковск — Черновцы. Люди говорят, что авто мчалось так быстро, что ребенка отбросило на 10 метров. В крайне тяжелом состоянии ее доставили в областную детскую больницу. Там диагностировали ушиб головного мозга, многочисленные переломы и ушибы внутренних органов. Блокируя движение, селяне требуют, чтобы им наконец установили светофор. Потому что говорят, что машины там не ездят, а летают. Зато дорожники все просьбы игнорируют. На трассе государственного значения образовалась огромная пробка.

"Поймите и нас. Каждый месяц у нас ДТП", — говорит протестующая.

"Примерно все аварии являются смертельными. Мы боимся детей пускать в школу. Здесь невозможно перейти дорогу", — добавляет другая женщина.

Новости Украины: на Прикарпатье медики спасают сбитую девочку, селяне требуют установить светофор

Напомним, под Киевом авто насмерть сбило мужчину с ребенком на остановке

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