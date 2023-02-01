Авто съемочной группы ТСН попало под обстрел под Бахмутом: враг полчаса бил по дороге, где ездят гражданские

В Бахмуте, в момент массированного артиллерийского обстрела, россияне убили 12-летнего мальчика и 70-летнего мужчину. Накануне около полудня артиллерия врага ударила по городской жилой застройке. Снаряды взорвались среди многоэтажек, возле рынка и аптеки. Шесть местных жителей, среди которых 16-летний подросток, получили ранения, говорится в ТСН.

В то же время, россияне не прекращают и штурмовать город, малыми пехотными группами, по много раз в день, сразу по нескольким направлениям. В этом аду остается более 6 тысяч гражданских, которым предлагают бесплатную эвакуацию. Волонтеры готовы забирать людей с вещами и животными, но ехать соглашаются только единицы.

После очередного массированного вражеского артиллерийского удара по Бахмуту, 16-летнего подростка поскорее отвезти в госпиталь бросился случайный водитель. Младший брат юноши и стоявший у рынка таксист погибли на месте.

Единственное, что не гарантирует, но в разы повышает шанс выжить — эвакуация. Волонтеры пытаются спасать от неизбежной гибели гражданских, оказавшихся в аду огня. Берем зоны только ноль, или первые зоны. Также деоккупированы территории”, — рассказывают волонетры.

У Николая обострилась хроническая болезнь, он по телефону связаться с координаторами эвакуации и, главное — согласился ехать, когда постучали к нему в дверь. “У меня язва открылась и убегаю. Я бы сидел здесь”, — говорит мужчина.

Это "легкий" случай, признаются волонтеры. Очень часто случается совсем по-другому. Чтобы волонтеры вывезли из Бахмута пожилых родителей и еще старшую 90-летнюю бабушку, по телефону попросил сын. Уговорить этих людей уехать не удалось. “Так иногда бывает очень досадно. Приезжаешь раз-два-три-четыре… Каждый раз родственники оставляют заявку. Ну, здесь еще более-менее, а когда приезжаешь 50 метров от позиций, бегаешь, пули по ногам бьют, вот тогда очень досадно”, — говорят волонтеры.

Кое-кто из местных остается в городе под ежедневными обстрелами, потому что убеждены, что они поддержка для украинских военных. «Однажды здесь! Дома сидим, не выходим. Что Бог даст. Да и солдатам надежда, что мы здесь остаемся, они кого-то защищают. А так город будет пустым”, — убеждены местные жители.

Аргумент, что военным было бы легче крошить россиян, если бы гражданские на время боев покинули город – просто не работает. Даже после гибели самых родных.

Главная цель экипажа Ольги, вывезти из под-постоянных обстрелов – как можно больше людей. Но случается, что люди остаются и вместо себя отправляют в тыл тех, кого ценят дороже, чем собственные жизни — своих любимцев. В этот раз волонтеры вывозили питбуля Чарли. Его Ольга всадила к себе на переднее сиденье. С надеждой, что на этот раз вражеские пули и обломки их внедорожник минуют.

Самый опасный участок для эвакуации, говорят волонтеры, это фактически нынешняя передовая: от Соледара – Спорное – дальше Раздолевка, Благодатное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское. Там вражеская пехота теперь прилагает наибольшие штурмовые усилия.

Просто во время съемки ТСН вражеская арта начала бить по пути сообщения с Бахмутом, где курсирует гражданский транспорт. Именно там, надеясь на относительную безопасность, оставили водителя съемочной группы с автомобилем. В общей сложности вражеский артобстрел длился более получаса. “В этот раз меньше повезло нашей машине. И осколок прилетел. Вся она у нас немножко избита-сечена”, — говорит водитель Сергей.

Один из последних российских снарядов упал неподалеку от автомобиля – там не осталось стекла, появилось несколько дыр, пробило оба колеса. Первый прилет был в поле, я за машиной скрылся. Второй прилет там рядом. Я уже убежал после этого в шансы. А это уже где-то, я знаю, я не считал, но седьмой или восьмой”, – говорит Сергей.

Именно так вражеские снаряды и мины десятками кромсают автомобили: и военные и гражданские. Выражение "расходный материал" сейчас очень точно описывает положение дел. Когда наши защитники обращаются с просьбой об авто – это точно помощь, которая не будет лишней, точно спасает жизнь.

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