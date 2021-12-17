Авто за прививку: на Закарпатье мужчина выиграл новенький внедорожник за вакцинацию от коронавируса

Авто за прививку: на Закарпатье мужчина выиграл новенький внедорожник за вакцинацию от коронавируса

Еще около полусотни счастливчиков получили электросамокаты, плазменные телевизоры и велосипеды.

В Мукачево Закарпатской области мужчина выиграл новенький внедорожник за вакцинацию от коронавируса. Участие в мотивационной акции принимали только те, кто получил две дозы прививки.

Также читайте Украина уже подписала контракты на поставку вакцин против COVID для третьей прививки — Ляшко

Как сообщается в выпуске ТСН.Ранок, зарегистрировалось более 6 тыс. человек, из которых почти 50 посчастливилось получить электросамокаты, плазменные телевизоры и велосипеды, а главный приз — автомобиль — достался 54-летнему местному бизнесмену Андрею Марченко.

В городском совете говорят, что подарки приобрели за бюджетные средства, на что выделили более миллиона гривен. Акция создала настоящий вакцинальный "бум", в первый же день ее проведения в пунктах прививки выстроились очереди. В настоящее время в общине вакцинировано более 60% людей.

"Я человек не эмоциональный. Принимаю так как оно есть. Значит, должно так должно должно быть. Ну все равно, поражен", — прокомментировал победитель акции Андрей Марченко.

В Мукачево среди полностью вакцинированных разыграли внедорожник | Новости Украины

По словам спикера Мукачевского городского совета Владислава Микиты, даже в первые дни акции в день фиксировали до тысячи прививок.

"И в целом за этот период акции существенно возросло количество прививок. Именно поэтому и была введена акция", — объяснил он.

Читайте также: