Мобилизация в Украине / © ТСН

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Авто и жилье уклонистов могут забрать, а счета арестовать, в случае нарушения правил военного учета и неуплаты соответствующего штрафа.

Какое имущество могут арестовать и как проходит процедура — в комментарии сайту ТСН.ua объяснила адвокат Марина Бекало.

Какой штраф за нарушение военного учета

За нарушение правил военного учета, совершенное в период действия правового режима военного положения, предусматривается штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен по статье 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Ст. 307 КУоАП также определено, что штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее чем через 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа ТЦК и СП, а в случае обжалования такого постановления — не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

«В случае уплаты штрафа обязательно нужно направить квитанцию об оплате или ее копию направить в районный ТЦК и СП, принимавший постановление о наложении штрафа», — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Какое имущество могут забрать из-за нарушений

В случае неуплаты штрафа ТЦК и СП направляет постановление на принудительное исполнение постановления о взыскании штрафа к государственному исполнителю по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества.

В случае открытия исполнительного производства с правонарушителя взимается двойной размер штрафа (от 34 000 до 56 000 грн), а также расходы исполнительного производства.

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«В рамках исполнительного производства государственный исполнитель арестует и принудительно взимает размер штрафа со всех банковских счетов правонарушителя, а также налагает арест на движимое или недвижимое имущество с возможностью дальнейшей реализации такого имущества», — пояснила адвокат.

Арест на имущество или средства должника налагается исполнителем путем вынесения постановления об аресте имущества/средств должника или об описании и аресте имущества/средств должника.

«Арест налагается в размере суммы взыскания с учетом исполнительного сбора, расходов исполнительного производства, штрафов», — отметила Марина Бекало.

Какое имущество не могут забрать

Если говорить о движимом имуществе, то действующим законодательством установлен перечень имущества, не подлежащего принудительной реализации:

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Предметы ежедневного бытового личного потребления для удовлетворения ежедневных физиологических и гигиенических потребностей (посуда, постельное белье, средства гигиены), вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, все детские вещи).

Лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения необходимы должнику, членам его семьи и лицам, находящимся на его содержании, по медицинским показаниям.

Мебель — по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол, один шкаф на семью.

Один холодильник на семью.

Один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон — на каждого человека.

Запас питьевой воды, продукты питания, необходимые для личного потребления должнику, членам его семьи и находящимся на его содержании лицам — в расчете на три месяца. А ведь деньги, необходимые для приобретения запасов питьевой воды и продуктов питания для должника, членов его семьи и находящихся на его содержании — из расчета трехкратного размера минимальной заработной платы, действующей на день обращения взыскания, на каждого человека.

Имущество, необходимое для отправления религиозных культов и ритуальных обрядов должником, членами его семьи и лицами, состоящими на его иждивении, профессиональных занятий должника, членов его семьи и лиц, состоящих на его иждивении, если оно является единственным источником дохода таких лиц, орудия личной кустарной.

Топливо, необходимое должнику, членам его семьи и находящимся на его содержании лицам для приготовления ежедневной пищи и отопления (в течение отопительного сезона) жилого помещения.

Используемые для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, племенной, молочный и рабочий скот (по одной единице), кролики (две пары), птица (пять штук), корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища.

Семена, необходимые для очередного посева, и несобранный урожай — у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством (кроме земельных участков, на которые наложено взыскание).

Сельскохозяйственный инвентарь — у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством.

Вспомогательные средства реабилитации, обеспечивающие компенсацию или устранение устойчивых ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью и других категорий лиц, автомобиль, которым в соответствии с законом по медицинским показаниям обеспечен человек с инвалидностью безвозмездно или на льготных условиях.

Призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден должник.

Могут забрать дом или квартиру

Если говорить о недвижимом имуществе, в случае если подлежащая взысканию за исполнительным производством сумма не превышает 160 000 гривен, обращение взыскания на единое жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется.

«В противном случае обращение взыскания на объекты недвижимого имущества, объекты незавершенного строительства, будущие объекты недвижимости осуществляется, когда у должника нет достаточных средств или движимого имущества, за счет которых осуществляется погашение долгов. При этом в первую очередь обращается взыскание на отдельный от дома земельный участок или другое помещение, принадлежащие должнику», — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

В последнюю очередь обращается взыскание на жилой дом или квартиру, где фактически проживает должник.

Ранее мы писали о том, что полиция сможет забирать права у «уклонистов» по решению суда: зарегистрирован законопроект.

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