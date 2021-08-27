Автобус-амфибия: в Париже появилось новое развлечение для туристов

Автобус курсирует не только по суше, но и водой.

Во французской столице запустили новую развлечение для туристов. Городом начал курсировать автобус-лодка, чтобы приезжие могли полюбоваться городом как с земли, так и с воды.

Или нравится путешественникам такая новинка — в сюжете ТСН.Ранок 26 августа.

От первой же секунды путешествия перехватывает дыхание. На вид: как водитель внешне обычного автобуса ошибается поворотом и летит прямо в реку. Впрочем, через несколько минут автобус превращается в прогулочный лодку и медленно курсирует Сеной.

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Ранее автобус-амфибия был обычным туристическим бусиком, из окон которого путешественники любовались Эйфелевой башней и Триумфальной аркой. Владельцы решили, что пришло время перемен, а потому превратили автобус на гибрид. "Вы можете заметить, что передняя часть автобуса имеет форму носа лодки, что позволяет ему легче плавать. Квадратный перед, как у автобуса, очень бы замедлял движение. Есть и спасательные жилеты", — говорит владелец Поль Мишель.

У туристов такая новинка вызывает не только восхищение, но и кучу вопросов. Такой автобус в городе пока один. Заинтересовались им не только туристы, но и сами парижане. Билеты раскупают настолько быстро, что владельцы уже задумываются над тем, чтобы запустить на маршрут еще несколько амфибий.

Новости мира: автобус, который плывет - в Париже появился новый вид транспорта

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