Автобус, как после взрыва: в Киеве произошло ДТП с пассажирским транспортом

ДТП в Киеве возле метро «Лесная»

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Сегодня на Броварском проспекте в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса КП «Киевпасстранс». Из-за аварии на дороге образовалась пробка, а очевидцы сообщали о значительных повреждениях транспорта.

Соответствующее видео было распространено в Сети.

Прохожие заметили у станции метро «Лесная» большой желтый автобус с выбитыми окнами, из-за чего в сети начали распространяться слухи о возможном взрыве.

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Кроме того, инцидент спровоцировал усложнение движения транспорта на Броварском проспекте.

В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что информация о каких-либо взрывах, связанных с общественным транспортом, к ним не поступала.

Ситуацию прояснили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. Как выяснилось, очевидцы увидели последствия ДТП, которое произошло на конечной остановке автобусного маршрута № 28Т.

«В результате ДТП посторонней машиной был частично поврежден автобус маршрута 28Т. В частности, повреждены три стеклопакета. Во время аварии автобус находился на конечной остановке. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работает полиция», — отметили в Департаменте.

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В профильном департаменте добавили, что после завершения оформления всех необходимых материалов стражами порядка, специалисты КП «Киевпасстранс» начнут ремонтные работы для восстановления поврежденного транспортного средства.

Напомним, в Киеве вечером 5 июня произошло смертельное ДТП. По данным стражей порядка, автомобиль Mercedes на большой скорости влетел в подземный пешеходный переход, где в тот момент находились люди.

На месте погибли четыре человека: 12-летний мальчик, 47-летняя воспитательница детсада Ирина Лазарева и двое полицейских в возрасте 21 и 23 года. Еще три человека получили травмы.

Сегодня в Киеве простились с 12-летним Григорием Глушичем, погибшим в смертельном ДТП на Чоколовском бульваре.

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