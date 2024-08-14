Автобус, который вез детей на отдых, попал в жуткое ДТП: среди погибших женщина и 12-летняя девочка

В Хмельницкой области перевернулся автобус, который вез детей на отдых. Одна девочка погибла, спасти не смогли и женщину, сопровождавшую эту группу детей.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валерия Кузнецова.

Автобус с детьми перевернулся утром в селе Вишнополь. Известно, что это ехали дети из Житомирщины на отдых в Микуличин на Ивано Франковщину. В салоне было 19 детей.

На месте погибли 12-летняя девочка и женщина, сопровождавшая группу. Предварительную причину аварии в полиции уже назвали, говорят, водитель не справился с управлением.

Аварию и ее последствия видели местные. Говорят, очевидно, водитель автобуса поздно увидел островок безопасности на дороге и начал на скорости маневрировать.

"Это очень ужасно", – говорят местные.

ДТП в Хмельницкой области

Раненых – 16 человек. Это и дети, и сопровождавшие их взрослые. В Староконстантиновской больнице сейчас 6 пострадавших – двое в реанимации. Это 9-летний мальчик и 32-летняя женщина.

Был ли водитель трезв, в полиции пока не говорят. Назначены несколько экспертиз. По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

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Напомним, в Хмельницкой области выстрелами останавливали водителя, совершившего ДТП с полицейским авто.

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