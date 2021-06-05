Автобус маневрирует по дорожке в дебрях "джунглей": под Кропивницким показали, как возят в сельскую школу детей (видео)

Уже много лет дорогу между селами не ремонтируют, она сузилась и поросла деревьями и кустами.

В селе Ингульское Устиновского района Кировоградской области жители жалуются на отсутствие дорог между селами. Их или просто нет, или на их месте остались остатки асфальта,уложенного десятки лет назад, в сплошных ямах и выбоинах. Такими "направлениями" местным приходится передвигаться каждый день, ведь вся инфраструктура сосредоточена в нескольких километрах, в частности, здесь ездит школьный автобус, который собирает и возит в здешнюю школу детей из 4-х сел.

В ситуации разбирался ТСН.ua.

Одна из местных учительниц, которая и сама добирается до работы школьным автобусом в село Ингульское, выложила в Сети отчаянный пост о состоянии местной дороги. Когда-то асфальтированная, сейчас она напоминает дорогу в зарослях джунглей. Этой тропой, преодолевая ямы, между кустарником буквально "просачивается" школьный автобус.

"Уважаемые дорожные службы, сельский голова, депутаты областного и районного совета Помогите, пожалуйста, с дорогой в село Завтурово! Нужно расчистить дорогу от деревьев, ветвей и засыпать ямы на дороге, чтобы был нормальный подвоз школьным автобусом детей из села Завтурово в село Ингульское ", — написала Инна Гросул.

Как рассказали ТСН.ua местные жители, эту дорогу строили в советское время, после этого ни одного капитального ремонта она не видела. Раньше здесь был совхоз с несколькими фермами, музыкальной школой, танцевальной площадкой, сельской баней и даже собственным книжным магазином. Впоследствии все это пришло в упадок, а уложенные во времена совхоза асфальтированные дороги сейчас доживают свой век. Иногда воронки на дорогах засыпают местные, они же понемногу вырубывают кусты над дорогой.

"Вопрос этой дороги мы неоднократно поднимали в районной администрации, нам обещали ее расчистить, но так все и заглохло. Разрешали даже людям на обочине вырубать деревья на дрова, чтобы они не разрастались. В прошлом году тоже обращались к районной власти, но дорога так и осталась нерасчищенной ", — рассказала ТСН.ua бывшая глава сельсовета Любовь Винник.

Местные рассказывают, что в прошлом году, когда Устиновскую райгосадминстрацию возглавлял Максим Собко, к нему обращались по поводу ремонта дороги на одном из участков вблизи села Ингульское — он направил людей, и дорогу там сделали, заодно и кусты на обочине вырубили.

"Бывший председатель райгосадминистрации обращался в областное управление по поводу ремонта этой дороги. Там сказали, что к ней они отношения не имеют, ведь этой дороги у них на картах нет. Дорога есть, но ее нет. Ее строил совхоз, кажется, без всякой документации ", — рассказала ТСН.ua местная жительница.

Недавно сельский совет в Ингульском ликвидировали, а на месте на несколько сел остался лишь староста. Местная староста говорит, что, по ее информации, эта дорога принадлежит Агентству местных дорог в Кировоградской области, а средств громаде на обустройство сельских дорог не выделяют, поэтому единственное, что она предлагает — провести субботник и селянам самым вырубить несколько километров дороги.

"Когда я приступила к работе на этой должности, я проводила в Завтурово сходку села. Местные жители мне озвучили проблему, зарастает дорога в село. Я рассказала, что средств в местном бюджете нет и предложила пройтись самым и вырубить над дорогой деревья, они не захотели. Позиция в этом случае "нам должны" — не работает ", — рассказала ТСН.ua новоизбранный староста села Татьяна Федунець.

ТСН.ua обратился с запросом к Агентству местных дорог в Кировоградской области относительно того, кто несет ответственность за состояние дороги между селами и обочину и запланировано ли обустройство этого участка дороги.

Пока же у местных жителей остается одно решение проблемы — брать топоры, пилы и бензопилы и самым расчищать дорогу.

Напомним, что в Днепропетровской области вблизи города Апостолово обнаружили необычный ямочный ремонт. Воронки на дороге залатали травой.

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